Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti? - Son Dakika
Üye Girişi

Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?

19.07.2022 16:29

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Joao Pedro için, "Galatasaray'ın geleceğini düşündüğümüz için vazgeçtik. Şartlarını kabul etseydik 2-3 hafta önce biterdi" şeklinde konuştu.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, transfer süreciyle ilgili kritik söylemlerde bulundu. Pedro transferine değinen Buruk, ""Pedro iyi bir oyuncu. Yüksek bonservisi ve menajerinin istediği yüksek ücret nedeniyle bize uygun gelmedi. Sonuçta 30 yaşında. Galatasaray'ın geleceğini düşündüğümüz için vazgeçtik. Şartlarını kabul etseydik 2-3 hafta önce biterdi. Başka takımların talep etmesi normal" dedi.

"MORUTAN İYİ ÇALIŞIYOR"

Okan Buruk, transfer döneminin çok konuşulan isimlerinden biri olan Morutan ile ilgili olarak, "Morutan son antrenmanlarda iyi çalışıyor. İyi işler yapması bizi heyecanlandırdı. Bu akşamki maçta da forma vereceğim. Son antrenmanlardaki performansını gördükten sonra onunla ilgili kararımızı vermeyi de biraz erteledik" diye konuştu.

3 FUTBOLCUDAN YÜKSEK MALİYET NEDENİYLE VAZGEÇİLDİ

Kadro takviye çalışmalarına devam ettiklerini belirten Okan Buruk, " Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu ve Umut Bozok'un yüksek bonservis ve maliyetlerinden dolayı gündemimizden çıktı" dedi.

"MOHAMED'İN DEĞERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ"

Mustafa Muhammed'in Fransa'nın Nantes ekibine kiralanması konusunda anlaşmaya vardıklarını anlatan Buruk, "Zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor. Nantes hem bizim hem de Mustafa için doğru bir takım. Değerini tekrar bulmasını istiyoruz, onun için kiralık gitmesine izin verdik" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan kamp ve transfer değerlendirmesi Açıklaması Son dakika haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan kamp ve transfer değerlendirmesi Açıklaması Okan Buruk: Pedro'nun menajerinin istediği paralar, bizim verebileceğimiz rakamı geçti Okan Buruk: Pedro'nun menajerinin istediği paralar, bizim verebileceğimiz rakamı geçti
Kaynak: AA

Galatasaray, Okan Buruk, Nantes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti? - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
16:16 İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü
16:08 İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
15:55 Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi
15:55 Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Esra Erol'a eşinden romantik yorum: Çok güzelsiniz, tanışalım mı?
15:40 Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik
15:39 Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
15:25 Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı fotoğrafı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 16:43:24. #1.12#
SON DAKİKA: Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement