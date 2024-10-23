Okan Buruk'tan Yunus Akgün Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Okan Buruk'tan Yunus Akgün Açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'ün sevkini şaşkınlıkla karşıladı.

23.10.2024 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı futbolcu Yunus Akgün'ün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, "Bir ceza almayacağını düşünüyorum, umut ediyorum. Ortada ceza verilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine Ankara'da yaşanan terör saldırısına değinerek başladı. Buruk, "Bugün aldığımız kötü bir haberle hepimiz sarsıldık. Uzun zamandır yaşamadığımız terör saldırılarından birini yaşadık, üzüntülüyüz. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. İnşallah tekrar olmaz" dedi.

Maça 3-4-1-2 ile sistemi ile hazırlandıklarını söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Genel planlarımızın hepsi tuttu. Topa sahip olduk. Çok fazla pozisyon ürettik, çok fazla gol attık. Daha fazlasını da atabilirdik. Bu maçta 8-9 gol atabilirdik. Bazen de 3. bölgede son paslarımızı doğru bir şekilde değerlendiremedik. Genel olarak ofansif anlamda çok iyi işler yaptık. İkinci yarı 3-0 sonrası kaptırdığımız top gol olarak geldi. Geçiş hücumlarını kullandığını söyledim. Devamında şanssız bir penaltı oldu. Bir anda hepimiz için korkulu dakikalar ortaya çıkıyor bu şekilde. Oyun dizilişimizi, topa sahip olmayı kaybetmedik. Son dakikada yaptığımız hatayla 4-3'lik kazandık. Oyun olarak mutlu olduğum ama yedeğimiz goller dışında çok iyi işler ortaya koyduk. İlk defa bu dizilişi oynadık. Bunu da iyi bir şekilde ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Kötü olan 3 gol yememiz. Bunları yemeden maçı çok rahat bir şekilde bitirebildik" şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Beşiktaş derbisinde de 3'lü savunmayı kullanıp, kullanmayacağının sorulması üzerine 51 yaşındaki teknik adam, "Bu maç bitti. Yarın tekrar antrenman yapacağız. Burada kendimizle ilgili karar vereceğiz. Oyuncularımızın durumuna bakacağız ve bir sonraki maç için karar vereceğiz. Bugün genel olarak iyi işler yaptığımızı ve kullanabileceğimiz bir sistem olarak görüyoruz. Bu sistemi de kullanacağız" diye cevap verdi.

Elfsborg'un geçiş hücumlarının iyi yaptığını ifade eden Okan Buruk, "Girdikleri pozisyonları sonlandırdılar. 3 golde de top kayıpları var. Bu bazen yorgunlukla oluyor, bazen de o an pozisyon gereği oluyor. Bunlar olacak. Oyunun geneline baktığımızda istatistiksel olarak iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. İsveç takımına karşı çok ürettik, çok gol attık. Olumlu yönden baktığımda, günün güzel tarafı taraftarımızı güzel futbol seyrettirdik, çok fazla gol seyrettirdik" açıklamasında bulundu.

"Ortada ceza verilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum"

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün sosyal medya paylaşımından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesinin hatırlatılması üzerine Buruk, "Şaşkınız, bir öncekinde de şaşkındık yine şaşkınız. Ne olduğunu, ne ile ilgili olduğunu, neden olduğunu gerçekten anlayamıyoruz. Bir ceza almayacağını düşünüyorum, umut ediyorum. Ortada ceza verilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kurullar kararını verecek. Ona da saygı duyacağız. Benim olayımda da aynıydı. Sadece Galatasaraylı oyuncuların bu tür sevkleri aldığını görüyoruz. Son maçlarda aleyhimize hakem hataları olduğunu düşünüyorum. Son maçta da bunu yaşadık. Trabzonspor ve Galatasaray'ın, bu sene çok fazla hakem hatasına maruz kaldığını düşünüyorum. Geçen hafta gösterilen kartlara herkes hemfikirdi. Ali Şansalan'ın bazı kartları neden gösterdiğini anlamadık. Şaşırdığımız şeyler de var tabii ama hakemlerimize de saygı duyuyoruz. Saha içinde en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

"Sadece birileri istedi diye sevklerin yapılması bence herkes için sıkıntı"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisiyle ilgili söylediği şeylerle ilgili soruya ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Onla ilgili bir şey demeyeceğim. Polemik konusu olmasını istemiyorum. Sahada kalmamız gerekiyor. Yapılan sevklerde para cezası bile iptal oldu. Burada yapılan sevklerin karşılığının olması gerekiyor. Sadece birileri istedi diye sevklerin yapılması herkes için bence sıkıntı. Yarın öbür gün herkes sevk isteyecek. Bu şekilde yapılması üzücü. Federasyonumuza, başkanımıza, kurullarına güveniyoruz. Ne karar alacaklarsa da saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.

Türk takımlarının, Avrupa takımları arasında fark var söylemesine inanmadığını belirten Okan Buruk, "Oynadığımızda hepimiz başa baş oynuyoruz. Geçen sene Bayern Münih, Manchester United'a karşı başa baş oynadık. Türk takımlarının da güçlü olduğunu düşünüyorum. Sezon başları bizim için biraz daha zor oluyor. Bu dönemlerde üstünlüğümüzü ortaya koyuyoruz. Bugün oynadığımı İsveç takımına karşı istatiksel olarak her alanda üstüne çıktık. Bu da bence Türk takımlarının ne kadar güçlü olduğunu, herkesi yenebileceğini net bir şekilde gösterdi" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Teknik Direktör, Galatasaray, Yunus Akgün, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Yunus Akgün Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
10:48 Son bir yılda ilk Piyasada olumlu sinyal Son bir yılda ilk! Piyasada olumlu sinyal
10:48 Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’ye kürsüden ip fırlattı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı
10:26 Benzin ve motorine zam bekleniyor Benzin ve motorine zam bekleniyor
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 23:02:05. #1.12#
SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Yunus Akgün Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.