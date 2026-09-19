Okan Buruk Trabzonspor karşısında 2 değişiklikle Jakobs ve Sane'yi sahaya sürdü - Son Dakika
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Okan Buruk Trabzonspor karşısında 2 değişiklikle Jakobs ve Sane'yi sahaya sürdü

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında Kocaelispor maçına göre 11'de 2 değişiklik yaptı. Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Ismail Jakobs ve Leroy Sane'ye görev verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçının 11'ine göre Trabzonspor müsabakasında 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kocaelispor maçının 11'ine göre bordo-mavililer karşısında 2 değişiklikle sahaya çıktı. Buruk; Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Ismail Jakobs ve Leroy Sane'ye görev verdi.

Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan, sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray müsabakaya; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Rafael Leao ve Deniz Gül 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karadaş ve Arda Ünyay bekledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Okan Buruk Trabzonspor karşısında 2 değişiklikle Jakobs ve Sane'yi sahaya sürdü - Son Dakika
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