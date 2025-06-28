Okan Buruk\'un Lucumi ısrarı

Transfer sezonuna Leroy Sane transferiyle hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray'da çalışmalar son gaz devam ediyor.

İLK OLARAK VAZGEÇİLMİŞTİ

Kaliteli bir stoper arayışında olan Galatasaray, Jhon Lucumi için Bolonga'nın kapısını çalmıştı ancak İtalyan ekibi, 1 yıl sözleşmesi kalan Kolombiyalı futbolcu için 28 milyon euro talep edince yönetim geri adım atmıştı.

OKAN BURUK ISRARLA İSTİYOR

Ancak Sarı-kırmızılılar, bu transferden vazgeçmedi. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncunun kadroya katılmasını ısrarla istiyor. Üst üste 3. şampiyonluk yaşatan hocayı kırmak istemeyen sarı-kırmızılılar, tüm şartları zorlama kararı aldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Lucimi, 1 gol ve 1 asist üretti. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan başarılı stoper, 28 kez de Kolombiya Milli Takımı formasını terletti.