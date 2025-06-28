Transfer sezonuna Leroy Sane transferiyle hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray'da çalışmalar son gaz devam ediyor.
Kaliteli bir stoper arayışında olan Galatasaray, Jhon Lucumi için Bolonga'nın kapısını çalmıştı ancak İtalyan ekibi, 1 yıl sözleşmesi kalan Kolombiyalı futbolcu için 28 milyon euro talep edince yönetim geri adım atmıştı.
Ancak Sarı-kırmızılılar, bu transferden vazgeçmedi. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncunun kadroya katılmasını ısrarla istiyor. Üst üste 3. şampiyonluk yaşatan hocayı kırmak istemeyen sarı-kırmızılılar, tüm şartları zorlama kararı aldı.
Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Lucimi, 1 gol ve 1 asist üretti. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan başarılı stoper, 28 kez de Kolombiya Milli Takımı formasını terletti.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk'un Lucumi ısrarı - Son Dakika
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