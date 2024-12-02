Okan Buruk: Üstesinden geleceğiz - Son Dakika
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Okan Buruk: Üstesinden geleceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor ile berabere kaldıkları maç sonrası puan kaybından üzüntü duyduğunu belirtti.

02.12.2024 00:00
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- Okan Buruk: "Karşımıza ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmemiz gerekiyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk:

"Puan kaybettiğimiz için üzüntülüyüz"

"Takımımıza ve oyunumuza güveniyorum"

"Büyük maçları yönetebilecek bir profil değil"

"Bu tür maçlara tecrübesiz hakemler vererek onlara da yazık ettiklerini düşünüyorum"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor karşısında puan kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Bir sonraki haftalar için daha sakin, daha işimize odaklanır şekilde olacağız. Takımımıza ve oyunumuza güveniyorum. Karşımıza ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmemiz gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün puan kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Oyunun bütün bölümlerinde iyi oynadık, çok fazla pozisyona girdik. Bunları sonuçlandıramadığımızı net bir şekilde gördük. 3. golü atıp maçı erken bir şekilde bitirebilirdik. Maçın başından sonuna kadar bizim öne geçtiğimiz dakikalar dışında maç oynanmadı. Çok fazla durdu. Berke yaptığı kurtarışlarla sahanın en iyilerinden biriydi ama oyunu yavaşlatma, oyunu oynatmama anlamında da bence sahanın en kötüsüydü. Buna müsaade eden de maçın hakemiydi. Çok geç sarı kartı gösterdi. Berke kale arkasından alıp, 8 kere su içti herhalde. Genel olarak bunu geçen hafta da gördük. Maçların çoğu oynanmayarak geçiyor. Bu bir alışkanlık. Burada hakemlerin buna izin vermemiz gerekiyor. Hakemlere ilk öğretilen şey de oyun yavaşlatmaları herhalde. Uzatma dakikalarında bile çok fazla vakit geçirildi. Eyüpspor'da 8-9 kişi yere yatmıştır. Özellikle mücadelelerinden dolayı kutlayacağım. Hangi takım daha yorgundu, 3 gün önce rakibimiz oynamış gibiydi. Kramp girecekse Galatasaraylı oyuncuların girmesi gerekiyordu. En büyük şikayetim bu olacak. İnanılmaz bir şekilde ürettik ama kalemizde golü gördük. Maç oynatılmamaya çalışılsa da bile bu golleri atıp kazanması gerekiyordu. Takımıma güveniyorum. Eksiklerimiz oldu. 3 gün sonra bu maçın oynatılmasından dolayı sakatlık riskini öze alıyorduk. Maç önünde yayıncının böyle bir talebi olmadığını görmedik. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada yayıncı da bu işin içerisine katılmıştı. Yayıncının böyle bir talebi olmadığını öğrendik. Bu da bizi üzüyor, güvenimizi kırıyor. Milli takım olarak son 2 maçımızın çok kötü geçtiğini gördük. Takımların burada desteklenmesi gerekiyor ülke puanı için. 3 takım da yarın oynayabilirdi. Salı da oynayabilirdi. Sakatlık riskini aldık, bunu 1 sakatlıkla geçtik. İnşallah çok fazla bir şey çıkmaz. 2 puan kaybettik ama oyun olarak da, istek olarak bundan sonraki maçlar için Galatasaray'ın gücünü gösterdik. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Karşımıza ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmemiz gerekiyor"

Kendisinin gündeme getirilmesiyle ilgili soruya Buruk, "Galatasaray olarak önde giden takımız, son iki senenin şampiyonuyuz. Burada da benim üzerime bazı şeylerin yoğunlaşması beklediğimiz şeyler. Orada kim, neden yapıyoruz söylemekten çok beklediğimiz şeyler. Genel olarak baktığımızda yapılan hakem atamasının aslında bir yandan hem taraftar hem bizi provoke ettiğini de düşünüyorum. Hem hakem ataması, hem VAR atamasının insanların kafasında soru işaretlerini çoğalttığını da söyleyebilirim. Oyun içerisinde hakemin çok rahat olmadığını gördük. Çok genç bir hakem. Daha önce yine bir hata yapıldı, Trabzonspor - Fenerbahçe maçına verildi. Orada da gerçekten iyi performans sergilemedi. Biz hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Bugün de üretkenlik olarak bunu yaptık ama atamadık. Üzüleceğiz, burada da bir sonraki haftalar için daha sakin, daha işimize odaklanır şekilde olacağız. Takımıma, oyunumuza güveniyorum. Karşımıza ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmemiz gerekiyor" diye cevap verdi.

"Büyük maçları yönetebilecek bir profil değil"

Maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında da konuşan sarı-kırmızılıların teknik direktörü şunları söyledi:

"Büyük maçları yönetebilecek bir profil değil. Bunu Trabzonspor - Fenerbahçe maçında da gördük. İleride yönetebilir ama bu seviyedeki maçlar için çok erken. Ona da yazık ediyorlar. Bu tür maçlara tecrübesiz hakemler vererek onlara da yazık ettiklerini düşünüyorum. Hakemleri hepimiz destekleyeceğiz. Maçı oynatmak üzere gitmek gerekiyor. Özellikle elit takımları, elit oyuncuları bütün dünya koruyor. Maçı da oynatmanız gerekiyor. Ben bugün ikisinin de olmadığını düşünüyorum. Bunu hakemlere öğretebilecek kişiler biz değiliz. Hakem hocaları ve MHK var. Devamlı MHK başkanı değişiyor, gerçekten oraya en doğru kişiler mi geliyor, hakemlik sistemini değiştirmemiz mi lazım hep tartışılıyor. Burada da soru işretleri çok. Hakemlik için de iyi yetiştiricilerin olması gerekiyor ki bu oyun daha yukarılara gitsin."

"Bugün özelinde tek rahatsız edilen şey vakit geçirmeydi"

Karşılaşma öncesinde Arda Turan'ın özelinde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Bu tür şeyler her takıma karşı yapılmaya çalışılıyor. Diğer takımı motive etmek için. O takımın hocaları ve başkanları üzerinden yapılıyor. Sarı kart görüyor, sakatlanıyor, 'Bu yüzden oldu' diye bu şekilde komple teorisi kurabilirsiniz. Bunu nedenlerinden biri rakip takımı motive bir şekilde sahaya çıkabilmek. Bugünün özelinde rakibimiz en iyi performansını oynamasından mutlu olurum. Bugün özelinde tek rahatsız edilen şey vakit geçirme vardı. Buna hakem izin veriyor. Oyun çok kesildi. Rakiplerin de oynama üzerine oyunu kurması gerekiyor. Berke maç içerisinden çok çaldı. Bu tür şeyler onun gösterdiği performansın da önüne geçiyor. Benim gözümde geçirdiği zaman ve oyunu yavaşlatması anlamında olumsuz bir puan alıyor. Burada önemli olan rakipten puan almak. Rakiplerin en güçlü haliyle sahaya çıkmasını da gayet normal buluyoruz. Bundan dolayı bir şikayetimiz yok" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Okan Buruk: Üstesinden geleceğiz - Son Dakika

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