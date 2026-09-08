Okan Buruk ve Rafael Leao'nun açıklamaları DHA FEED 2'den canlı yayında - Son Dakika
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Okan Buruk ve Rafael Leao'nun açıklamaları DHA FEED 2'den canlı yayında

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Rafael Leao'nun açıklamaları şu anda DHA FEED 2'den canlı olarak yayınlanıyor. İzleyiciler, iki ismin gündeme dair değerlendirmelerini anlık olarak takip edebiliyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Rafael Leao'nun açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Okan Buruk ve Rafael Leao'nun açıklamaları DHA FEED 2'den canlı yayında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okan Buruk ve Rafael Leao'nun açıklamaları DHA FEED 2'den canlı yayında - Son Dakika
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