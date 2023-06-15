Okan Kocuk, Samsunspor'a transfer oldu

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Okan Kocuk, Samsun yolcusu. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sonuna gelen deneyimli eldiven, Karadeniz ekibine kısa süre içerisinde imza atacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Galatasaray ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Okan Kocuk'u renklerine bağladı. Karadeniz ekibinin, 27 yaşındaki eldiven ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

29 KEZ FORMAYI GİYDİ

Okan Kocuk, Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı. Kalesinde 38 gol gören deneyimli file bekçisi, 7 kez de kalesini gole kapattı.