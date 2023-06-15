Okan Kocuk, Samsunspor'a transfer oldu - Son Dakika
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Okan Kocuk, Samsunspor'a transfer oldu

Okan Kocuk, Samsunspor'a transfer oldu

15.06.2023 16:29

Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Okan Kocuk, sözleşmesinin sona ermesiyle Samsunspor'a transfer oldu. 27 yaşındaki eldiven, 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Kocuk, 38 gol yedi ve 7 kez kalesini gole kapattı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Okan Kocuk, Samsun yolcusu. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sonuna gelen deneyimli eldiven, Karadeniz ekibine kısa süre içerisinde imza atacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Galatasaray ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Okan Kocuk'u renklerine bağladı. Karadeniz ekibinin, 27 yaşındaki eldiven ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

29 KEZ FORMAYI GİYDİ

Okan Kocuk, Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı. Kalesinde 38 gol gören deneyimli file bekçisi, 7 kez de kalesini gole kapattı.

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'dan kaleye bomba transfer
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Galatasaray, Samsunspor, Okan Kocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Kocuk, Samsunspor'a transfer oldu - Son Dakika


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