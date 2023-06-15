Okan Kocuk, Samsunspor'a transfer oldu

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Okan Kocuk, Samsun yolcusu. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sonuna gelen deneyimli eldiven, Karadeniz ekibine kısa süre içerisinde imza atacak.
Fanatik'te yer alan habere göre, Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Galatasaray ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan Okan Kocuk'u renklerine bağladı. Karadeniz ekibinin, 27 yaşındaki eldiven ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Okan Kocuk, Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı. Kalesinde 38 gol gören deneyimli file bekçisi, 7 kez de kalesini gole kapattı.
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