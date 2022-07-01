Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldı! - Son Dakika
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Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldı!

01.07.2022 12:09
Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldı!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Okay Yokuşlu, kulübü Celta Vigo ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Okay Yokuşlu, kulübü Celta Vigo ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini açıkladı.

Bonservisi Celto Vigo'da olan ve geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Getafe'de forma giyen Okay Yokuşlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmelerimiz sonucunda RC Celta ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshediyoruz" ifadelerini kullandı.

Getafe'de 11 maça çıktı

Orta saha ve stoperde de görev yapabilen 28 yaşındaki oyuncu profesyonel futbol kariyerine Karşıyaka altyapısında başladı. Ardından Altay altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Kayserispor, Trabzonspor, Celta Vigo, West Bromwich ve Getafe formaları giyen milli oyuncu, geçtiğimiz sezon Getafe'de kiralık olarak oynadığı 11 maçta 1 asiste imza attı.

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Kaynak: İHA

Okay Yokuşlu, Beşiktaş, Getafe, Vigo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldı! - Son Dakika

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