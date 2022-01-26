Okay Yokuşlu, La Liga'da kaldı. Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen milli futbolcumuz, Celta Vigo tarafından Getafe'ye kiralandı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Okay Yokuşlu'nun satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Milli futbolcumuzun imza töreni 27 Ocak perşembe günü yapılacak.
Efsane futbolcu Ronaldo Nazario'nun sahibi oldu Getafe'de bir diğer milli futbolcumuz Enes Ünal da forma giyiyor. Bu sezon gösterdiği harika performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal, 21 maçta 7 gol attı.
Son Dakika › Spor › Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek - Son Dakika Spor