Okay Yokuşlu performansıyla dikkatleri çekiyor - Son Dakika
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Okay Yokuşlu performansıyla dikkatleri çekiyor

03.05.2022 17:12
Okay Yokuşlu performansıyla dikkatleri çekiyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nde Celta Vigo takımında kulüp içi sebeplerden formsuz bir sezon başlangıcı geçiren Okay Yokuşlu, sezon ortasında transfer olduğu Getafe'de kendini göstermeye başladı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde Celta Vigo takımında kulüp içi sebeplerden formsuz bir sezon başlangıcı geçiren Okay Yokuşlu, sezon ortasında transfer olduğu Getafe'de kendini göstermeye başladı.

Okay, dün akşam Getafe'nin sahasında Real Betis ile 0-0 berabere kaldığı maçta ortaya koyduğu performans teknik direktörü Quique Sanchez Flores'den övgü aldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk 11'de sahaya çıkan Okay'ın performansıyla ilgili soruya Getafe Teknik Direktörü Quique Sanchez Flores, "Okay sahada olağanüstü bir performans sergiledi. Hafta içinde antrenmanlarda çalıştıklarını en iyi şekilde sahada gösterdi. Sahada olması gerekiyordu ve bu fırsatı mükemmel bir şekilde değerlendirdi." dedi.

Okay da, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Sahadaki oyunumdan memnunum ama en önemli olan puanlar toplamaya devam etmemiz. Çok iyi çalışmıştık ve çok iyi bir takıma karşı, zor bir maça çıkacağımızı biliyorduk." şeklinde konuştu.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe'nin kalan 4 maçının final niteliğinde olduğunu ve son ana kadar mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Okay, "Kalemizi gole kapatmaya devam etmeliyiz. Sahada ve antrenmanda en iyisini vermek benim zorunluluğum." ifadelerini kullandı.

Real Betis maçında takımında libero olarak görev yapan Okay, bu mevkide oynamaktan da memnun olduğunu, takımın ihtiyacı olan her yerde elinden geleni yapmaya gayret gösterdiğini vurguladı.

Satın alma opsiyonuyla kiralık geldiği Getafe'de şimdiye kadar 3'ü ilk 11'de olmak üzere 7 maçta forma giyen Okay'ın sezon sonunda bu takımda kalması bekleniyor.

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Okay Yokuşlu, İspanya, Futbol, Getafe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okay Yokuşlu performansıyla dikkatleri çekiyor - Son Dakika


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