Okçuluk Dünya Kupası Çin'de Başlıyor

Türkiye'den 15 sporcunun katılacağı Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı, yarın Çin'de başlayacak.
Şanghay kentinin 6-11 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda Türkiye'yi, klasik yayda 8, makaralı yayda 7 isim temsil edecek.
Makaralı yay milli takımına dahil edilen Paris 2024 Paralimpik Oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, engelli olmayan sporcularla yarışarak Türk okçuluk tarihine geçecek.
Okçuluk Dünya Kupası Şanghay ayağına katılacak milli okçular şunlar:
Erkekler klasik yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış
Kadınlar klasik yay: Fatma Maraşlı, Gizem Özkan, Canse Duru Tarakçı, Dünya Yenihayat
Erkekler makaralı yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin
Kadınlar makaralı yay: Hazal Burun, Öznur Cüre Girdi, Emine Rabia Oğuz, Begüm Yuva
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