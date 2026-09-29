Okçuluk Milli Takım Teknik Direktörü Ergin, 2028 LA'da kadın sporcuyla madalya istiyor. - Son Dakika
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Okçuluk Milli Takım Teknik Direktörü Ergin, 2028 LA'da kadın sporcuyla madalya istiyor.

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Okçuluk Milli Takım Teknik Direktörü Ergin, 2028 LA\'da kadın sporcuyla madalya istiyor.
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Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda bir kadın sporcuyla madalya hedeflediklerini söyledi. Ergin, kota için 2027 Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası'na dikkati çekerek altın madalya hayali kurduklarını belirtti.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, "Olimpiyatlar öncesi yarışmalarda elde ettiğimiz madalyalar hepimize Los Angeles için en az birkaç tane hem de altın madalya hayali kurduruyor." dedi.

Ergin, milli takımın kamp yaptığı Antalya'da AA muhabirine, milli takım sporcularının 2026 yılının majör denilebilecek yarışmalarında elde ettiği başarıların gelecek için umut verici olduğunu söyledi.

Yusuf Göktuğ Ergin, 2020 ve 2024 olimpiyatlarında elde ettikleri madalyaların ardından yeni hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda bir kadın sporcu ile madalya elde etmek olduğunu aktardı.

Bütün hazırlıklarını 2028 olimpiyatları için yaptıklarını ifade eden Ergin, "Olimpiyat oyunlarına çok sayıda sporcu ile gitmek istiyoruz. Bunun koşulu da 2027 yılındaki Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası'ndan geçiyor. Yeni sistemde olimpiyat kotası olmak oldukça zorlaştı. Artık aslanın ağzından midesine indi. Makaralı yaylar da ilk defa Los Angeles'ta yarışacak. Onların da sisteme dahil olmasıyla klasik yaylarda toplam kota sayısı düştü. Kota almak için çok hazırlanmak ve çok başarılı olmak lazım." diye konuştu.

"Sporcuların 15 yaşından itibaren tüm gelişimlerini destekliyoruz"

Bu kapsamda İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda zirvede olmak istediklerini vurgulayan Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kolombiya'nın Medellin şehrinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da hem erkek hem de kadın takımlarımızla madalya almaya çalışacağız. Sporcularımız bu yıl ve önceki yıllarda o kadar güzel madalyalar aldılar ki bunlara dayanarak bir takım hayaller kurmamak imkansız hale geliyor. Türk milli takım teknik direktörü olarak Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda birden fazla madalyanın hayalini kurmadığımı söyleyemem. Olimpiyatlar öncesi yarışmalarda elde ettiğimiz madalyalar hepimize Los Angeles için en az birkaç tane hem de altın madalya hayali kurduruyor. Ancak sporcular üzerinde çok da baskı oluşturmamak, itidalli olmak gerekiyor."

Türkiye'nin okçulukta iyi bir sisteminin olduğuna dikkati çeken Ergin, "Milli takım belirleme, milli takımı uluslararası yarışmalara hazırlama ve bu yarışmalarda desteklenmesi anlamında birbirini takip eden çok iyi bir zincir sistemimiz var." ifadelerini kullandı.

Ergin, bu zincirin aşamalarında aksaklık yaşanmaması için çok büyük çaba sarfettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Büyük bir ekiple çalışıyoruz. Hem bakanlık hem de federasyonumuz sağladığı imkanlar çok güzel. Ayrıca sporcularımızın her anını, tüm yaşantılarını planladığımız bir sistemimiz var. Sporcuların 15 yaşından itibaren tüm gelişimlerini destekliyoruz. Devletimizin katkılarıyla hem malzeme hem antrenman sahası hem de antrenman içerikleri, gelişim uygulamaları noktasında onları destekliyoruz. Birçok ülke de bizim çalışma sistemimizi yakından takip ediyor. Bu bizim için gurur verici bir yandan da yorucu."

Geniş bir milli takım kadrosuna sahip olduklarına işaret eden Ergin, birbirine çok yakın yüksek seviyede performans veren sporcuları olduğunu, bu durumun da başarıyı getirdiğini vurguladı.

Kaynak: AA
Dünya ŞampiyonasıLos AngelesSporSon Dakika

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