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Okçulukta milli sporcular, 2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girdi.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, 2023 yılı faaliyet programında yer alan son olimpik ve paralimpik oyunları hazırlık kampı, Antalya Gloria Sports Arena'da başladı.
Millilerin kampı, 27 Aralık Çarşamba günü sona erecek.
Kampta olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Okçuluk Milli Takımı Paris 2024 Olimpiyatları için Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika