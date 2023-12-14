 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Okçuluk Milli Takımı Paris 2024 Olimpiyatları için Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Okçuluk Milli Takımı Paris 2024 Olimpiyatları için Antalya'da Kamp Yapıyor

Okçuluk milli takımı, 2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girdi. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen kamp, Antalya Gloria Sports Arena'da gerçekleştiriliyor. Milli okçu Mete Gazoz da kampta yer alıyor.

Okçuluk Milli Takımı Paris 2024 Olimpiyatları için Antalya\'da Kamp Yapıyor
14.12.2023 - 23:05,
Abone Ol

Okçulukta milli sporcular, 2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, 2023 yılı faaliyet programında yer alan son olimpik ve paralimpik oyunları hazırlık kampı, Antalya Gloria Sports Arena'da başladı.

Millilerin kampı, 27 Aralık Çarşamba günü sona erecek.

Kampta olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da yer alıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Paris Olimpiyatları, Antalya, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Okçuluk Milli Takımı Paris 2024 Olimpiyatları için Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika


22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55
CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu

Son Dakika
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32 CHP'nin 10 ilde belediye başkan adayı belli oldu
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 23:04:33. #1.13#
SON DAKİKA: Okçuluk Milli Takımı Paris 2024 Olimpiyatları için Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement