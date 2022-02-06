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Okçuluk Yıldızlar Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sona erdi - Son Dakika

Okçuluk Yıldızlar Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sona erdi

06.02.2022 12:55
Okçuluk Yıldızlar Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sona erdi

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Yıldızlar (15 Yaş Altı) Salon Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sona erdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Yıldızlar (15 Yaş Altı) Salon Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sona erdi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 51 kulüpten 113'ü kadın, 211 sporcu katıldı. Şampiyonanın üçüncü gününde klasik ve makaralı yayda bireysel atışları yapıldı.

Klasik yay erkeklerde Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü sporcusu Faruk Topuz birinci, Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü sporcusu Metin Kayra ikinci, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Kulübü'nden Bilal Arda Alagöz ise üçüncü oldu.

Klasik yay kadınlarda ise Ankara Gençlik Hizmetleri Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Dünya Yenihayat birinci, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Şimal Doğulu ikinci ve Samsun Kuzey Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Canse Duru Tarakçı üçüncü oldu.

Makaralı yay erkeklerde de Samsun Kuzey Okçuluk Spor Kulübü'nden Ufuk Kerem Duman birinci, Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü'nden Emirhan Efe Konak ikinci, Vedat Erbay Spor Akademisi'nden Mert Saral ise üçüncü oldu.

Makaralı yay kadınlarda Altınok Spor Kulübü sporcusu Nimet Zülal Saymaz birinci, Onok Spor Kulübü sporcusu Selin Çakır ikinci ve Samsun Kuzey Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Zeynep Su Kocaoğlu üçüncü oldu.

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Okçuluk, gençlik, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okçuluk Yıldızlar Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sona erdi - Son Dakika Spor


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