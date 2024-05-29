Okçulukta 12. Fetih Kupası sona erdi - Son Dakika
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Spor

Okçulukta 12. Fetih Kupası sona erdi

Okçulukta 12. Fetih Kupası sona erdi

Okçulukta bu yıl 12. kez düzenlenen Fetih Kupası, final müsabakalarıyla sona erdi. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ve diğer birçok önemli ismin katıldığı organizasyonda, 32 ülkeden 500'e yakın sporcu yarıştı. Klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde yapılan müsabakalarda altın, gümüş ve bronz madalyalar sahiplerini buldu. Ödül töreninde konuşan Bilal Erdoğan, Türk okçuluğunun gelişiminden bahsederek, Paris'te madalyalar beklediklerini söyledi. Abdullah Topaloğlu ise Gazze'deki durumdan dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, organizasyonda Filistin'e barışın gelmesi için ok atıldığını belirtti.

29.05.2024 20:13
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Okçulukta bu yıl 12. kez düzenlenen Fetih Kupası, final müsabakalarıyla sona erdi.

Okçular Vakfının Okmeydanı'ndaki tesislerinde düzenlenen Fetih Kupası'nın son gününde modern ve geleneksel okçulukta müsabakalar yapıldı. Organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İstanbul Valisi Davut Gül katıldı. Ayrıca Fetih Kupası'nda 32 ülkeden 500'e yakın sporcu yer aldı.

Klasik yay erkekler kategorisinde Ulaş Berkim Tümer altın, Mete Gazoz gümüş, Muhammed Abdullah Yıldırmış bronz madalyanın sahibi oldu.

Klasik yay kadınlarda Elif Berra Gökkır altın, Rumen Madalina Amaistroaie gümüş, Dünya Yenihayat bronz madalya kazandı.

Makaralı yay erkeklerde Yağız Sezgin altın, Büyük Britanyalı Ajay Scott gümüş, Emircan Haney bronz madalya elde etti.

Makaralı yay kadınlar kategorisinde Hırvat Amanda Mlinaric altın, Hazal Burun gümüş, Emine Rabia Oğuz bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.

Geleneksel okçuluk erkeklerde Endonezyalı sporculardan Mutasar Bin Hasbi birinci, Achmad Syahrul Uman ikinci ve Macar Koczka Laszlo üçüncü oldu. Kadınlarda ise Kazak Aikorkem Batikhan birinci, Fulya Erilli Aybar ikinci, Aysun Demirci de üçüncü oldu.

Bilal Erdoğan: " Paris'te inşallah madalyalar gelecek"

Ödül töreninde konuşma yapan Bilal Erdoğan, Türk okçuluğunun her geçen gün ilerlediğini belirterek, "Türk okçular şu anda dünyanın zirvesinde. Milli sporumuz olan okçulukta olimpiyatlarda madalya almak büyük bir mutluluk. Paris'te de inşallah madalyalar gelecek. Bir yandan bu organizasyonun coşkusunu yaşıyoruz ancak bir yandan da İsrail'in zulmü devam ediyor. Bu zulüm batı ülkelerin desteğiyle devam ediyor. İnşallah bu zulüm son bulur. İnşallah Filistinli sporcuları da burada ağırlarız." ifadelerini kullandı.

Abdullah Topaloğlu ise Gazze'de yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Yüreğimiz Filistin'de atıyor. Bugün okçularımız bu organizasyonda Gazze'ye barışın gelmesi için ok attı. Fetihin amacı, barışı ve adaleti getirmek. Ecdadımızın fetihlerinin sebebi buydu. Dünya bu amaca muhtaç. Dünyanın en iyi okçuları, bu organizasyonda Filistin'e barışın gelmesi için ok attı. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Okçulukta 12. Fetih Kupası sona erdi - Son Dakika

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