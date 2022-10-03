Üçüncü ayak yarışmaları sonucunda her bir kategoride sekizer olmak üzere toplam 32 sporcu 2023 milli takım aday sporcu kadrosunda yer almaya hak kazanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Okçulukta 2023 Milli Takım Seçme Yarışması'nın birinci ayağı sona erdi - Son Dakika

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