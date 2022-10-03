Okçulukta 2023 Milli Takım Seçme Yarışması'nın birinci ayağı sona erdi - Son Dakika
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Okçulukta 2023 Milli Takım Seçme Yarışması'nın birinci ayağı sona erdi

03.10.2022 16:28
Okçulukta 2023 Milli Takım Seçme Yarışması'nın birinci ayağı sona erdi

Okçulukta 2023 Milli Takım Seçme Yarışması'nın birinci ayağı tamamlandı.

Okçulukta 2023 Milli Takım Seçme Yarışması'nın birinci ayağı tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen seçmelerde 4 kategoride 100 sporcu yer aldı.

Seçmelerin ikinci ve üçüncü ayağı 21-24 Ekim tarihlerinde yine Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

İkinci ayak yarışmalarına davet edilen 96 sporcudan başarılı olan 64'ü üçüncü ayak yarışmalarında yer alabilecek.

Üçüncü ayak yarışmaları sonucunda her bir kategoride sekizer olmak üzere toplam 32 sporcu 2023 milli takım aday sporcu kadrosunda yer almaya hak kazanacak.

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Kaynak: AA

Milli Takım, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okçulukta 2023 Milli Takım Seçme Yarışması'nın birinci ayağı sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Okçulukta 2023 Milli Takım Seçme Yarışması'nın birinci ayağı sona erdi - Son Dakika
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