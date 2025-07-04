Okçulukta Dünya Kupası Hazırlıkları - Son Dakika
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Okçulukta Dünya Kupası Hazırlıkları

04.07.2025 12:42
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Türkiye Okçuluk Federasyonu, Ekim'deki Dünya Kupası için kadın ve erkek sporcu hazırlıyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Asbaşkanı Metin Gazoz, Ekim ayında Çin'de gerçekleştirilecek Dünya Kupası finallerine minimum 1 kadın, 1 erkek sporcuyla katılmak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

2025 ASES Türkiye Şampiyonası dolayısıyla Düzce'de bulunan Gazoz, AA muhabirine, değerlendirmelerde bulundu.

Gazoz, Düzce'nin doğası ve iklimiyle okçuluk sporuna çok uygun bir şehir olduğunu belirterek, "O yüzden altyapı çalışmalarımızı ve bu tür yarışmalarımızı Düzce'de daha çok göreceğimizi umuyorum çünkü camiamızdan, antrenörlerimizden, sporcularımızdan güzel dönüşler var. Kısmet olursa ağustos sonunda 9-14 yaş arası Zafer Kupamız var, onu da yine Düzce'de yapacağız. Ardından 13,14 yaş grubu milli takım kampı yine Düzce'de olacak. Düzce bizim için önemli. Okçulukta merkezi bir şehir olma yolunda ilerliyor." diye konuştu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun faaliyetleriyle ülke sathında çok büyük gelişmeler yaşandığını dile getiren Gazoz, şöyle devam etti:

"Özellikle altyapı dediğimiz 9-14 yaş ve 'kadet-genç' dediğimiz 20 yaş altı Türkiye şampiyonalarında çok sayıda faaliyet gösteriliyor. Haliyle yarışmalara katılan sporcu sayısı da her sene yüzde 100 katlanarak artıyor. Böyle olunca da yapılacak yarışların ehemmiyeti artıyor. Sonuç itibariyle milli takıma seçme yapıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcuları bulmaya çalışıyoruz."

Gazoz, her ülkenin çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak için spora yönlendirdiğini, bunu devlet politikası haline getirdiğini vurgulayarak, federasyonun da bu amaç doğrultusunda Türkiye genelinde 13-14 yaş ligini kurmak için çalıştığını, bu sene lansmanını yapmayı umduklarını ifade etti.

"Mete tarihe geçecek başarılara imza attı ama bunu devam ettirmemiz lazım"

Gazoz, okçuluk milli ve paralimpik takımlarının bu yılki hedefleri için ise şunları kaydetti:

"A takımımız, eylülde Güney Kore'de yapılacak 2025 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na ve 8-13 Temmuz'da Madrid'deki Dünya Kupası 4. ayağına hazırlanıyor. Buradan alacağımız puanlarla ekimde Çin'de yapılacak Dünya Kupası finallerine minimum 1 kız ve 1 erkek sporcuyla katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Onun dışında paralimpik takımımız da çok yoğun çalışıyor. Onların da bu sene Güney Kore'de düzenlenecek Para Okçuluk Dünya Şampiyonası var. Paris Olimpiyatları'ndan çok büyük başarıyla döndüler. 1, altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandılar. Bu çok büyük bir başarı. Paralimpik sporcularımız da bu şekilde yoğun bir kamp dönemine girdi."

Bütün spor branşlarında her dönemin bir şampiyonu olduğuna işaret eden Gazoz, "Okçulukta da Mete başlattı bu çıkışı ama sahadan ve puanlardan gördüğümüz kadarıyla önümüzdeki süreçte Mete'nin bayrağını en iyi şekilde temsil edecek birçok gencin hazırlandığını, dünyada ve Avrupa'da Türk okçuluğundan söz ettirecek gençlerin yetiştiğini görüyorum. Yani Mete bu dönemin şampiyonu. Tabii ki tarihe geçecek başarılara imza attı ama bunu devam ettirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye, Eğitim, Dünya, Spor, Son Dakika

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