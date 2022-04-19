Oklar hedefe madalya için atıldı - Son Dakika
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Oklar hedefe madalya için atıldı

19.04.2022 14:18
Oklar hedefe madalya için atıldı

Malatya'da iki gün süren Geleneksel Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Malatya'da iki gün süren Geleneksel Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Oklar hedefe madalya için atıldı.

Yeşiltepe Spor Kompleksinde 60 sporcunun katıldığı Okul Sporları Minik, Küçük, Yıldız ve Gençler Geleneksel Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları çekişmeli geçti. Seyir zevki oldukça yüksek olan müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer verdi.

Kategorilerinde dereceye giren sporcu öğrenciler, grup şampiyonasında Malatya'yı temsil edecekler. - MALATYA

Oklar hedefe madalya için atıldı
Oklar hedefe madalya için atıldı
Oklar hedefe madalya için atıldı
Oklar hedefe madalya için atıldı
Oklar hedefe madalya için atıldı

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Malatya, Okçuluk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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