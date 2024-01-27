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OKT Trailer Işıklıspor, ikinci yarıya hazır - Son Dakika
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OKT Trailer Işıklıspor, ikinci yarıya hazır

Süper Amatör Lig 2. Grup maçlarının ikinci yarısı başlıyor ve OKT Trailer Işıklıspor, ilk maçına kendi evinde çıkacak. İlk devreyi 4. sırada tamamlayan takım, H.B Lokma Koçarlı A.Menderes maçıyla ikinci yarıya başlayacak. Sportif Direktör Ömer Küçük, takımın hedefinin play-off olduğunu ve Aydın'da futbolseverlerin desteğini beklediklerini söyledi.

OKT Trailer Işıklıspor, ikinci yarıya hazır
27.01.2024 - 15:38,
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Süper Amatör Lig 2. Grup maçları 28 Ocak Pazar günü ikinci yarı maçlarıyla başlıyor. İkinci yarının ilk maçına kendi evinde çıkacak olan OKT Traıler Işıklıspor, tüm hazırlıklarını tamamladı.

İlk devreyi, 11 puanla 4. sırada tamamlayan turuncu siyahlılar, ikinci yarıya H.B Lokma Koçarlı A.Menderes maçıyla başlayacak. Maç, yarın (28 Ocak Pazar) saat 14.00'de Aydın 2 No.lu sahada oynanacak.

"Genişleyen kadrosu ile daha güçlü"

OKT Traıler Işıklıspor Sportif Direktörü Ömer Küçük, "İlk yarıda pas yüzdesi yüksek bir futbol oyunu ile iyi bir oyun ve iyi bir performans göstermemize rağmen beklenmedik sakatlıklar ve cezalar nedeniyle puan kayıpları yaşadık. İlk yarı hedeflediğimiz yerde olmamamıza rağmen play-off hedefimizden herhangi bir sapmamız yok, heyecan kaldığı yerden devam ediyor" dedi.

"İyi bir kimyamız var"

"Asla pes etmeyen bir sporcu ekibimiz ve iyi bir kimyamız var" diyen Küçük sözlerine şöyle devam etti: " Futbolseverlere, taraftarlarımıza zevkli maçlar izlettik. Takımdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. İlk önceliğimiz Aydınlı genç arkadaşlarımızı kadromuza dahil etmek, aramıza 6 yeni arkadaşımız katıldı. Sosyal sorumluluk yaklaşımımız ile tamamen, Aydın'lı 2003-2004-2005- 2006-2007 doğumlu arkadaşlarımızın maç performanslarını gözlemleyerek takıma takviyeler yapmayı hedefliyoruz. Transfer döneminin son saniyesine kadar 'biz' kavramını benimseyecek, genç arkadaşları kadromuza dahil etmeye devam edeceğiz. İkinci yarı daha zor geçecek, birçok takım takviyeler yaptı, eksikliklerini tamamlamaya çalıştı biz de geliştirilecek yönlerimizi genç arkadaşlarımızla mükemmelleştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz play-off'a kalabilmek sonrasında da tüm gayretimizle şampiyon olmak. Yöneticilerimizin, teknik ekibimizin ve oyuncularımızın hedef birliği bu yöndedir. Aydın'da futbolu seven tüm futbolseverleri bizi izlemeye, desteklemeye bekliyoruz. Halkımızın desteği, dolu tribünler heyecanımıza ortak olunca gücümüze güç katıyor. Aydın' da amatör futbola katma değer sağlamak en büyük arzumuz. İkinci yarı tüm rakiplerimize başarılar diliyor, centilmence fair play ruhunda, mücadeleci, keyif ve seyir zevki yüksek, güzel bir yarı olmasını diliyoruz" - AYDIN

Kaynak: İHA
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Koçarlı, Aydın, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor OKT Trailer Işıklıspor, ikinci yarıya hazır - Son Dakika


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