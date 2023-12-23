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Okulun Bodrum Katında Okçuluk Kursu

Van'ın Erciş ilçesinde okul öncesi öğretmeni Burak Oğuz, atıl durumdaki okulun bodrum katını spor salonuna dönüştürerek öğrencilere geleneksel ve olimpik okçuluk eğitimi veriyor. Oğuz, kendi tasarladığı geleneksel okçu kıyafetlerini öğrencilere giydirerek her gün belli saatlerde dersler veriyor. Amacı, başarılı sporcular yetiştirmek ve okçuluğu tabana yaymak olan Oğuz, kursa katılan 65 öğrenciyi geleneksel ve olimpik okçulukta yetiştirdiğini belirtiyor. Veliler de destek vererek çocuklarının hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.

Okulun Bodrum Katında Okçuluk Kursu
23.12.2023 - 11:59,
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Van'ın Erciş ilçesinde okul öncesi öğretmeni Burak Oğuz, spor salonuna dönüştürdüğü okulun atıl durumdaki bodrum katında öğrencilere geleneksel ve olimpik okçuluğu öğretiyor.

Reşit Çelik İlkokulunda 5 yıldır okul öncesi öğretmenliği görevini yürüten, aynı zamanda geleneksel ve olimpik okçuluk birinci kademe antrenörü olan Oğuz, bir öğrencinin okçulukla ilgili hayalini yazdığı mektuptan etkilenerek kurs açmaya karar verdi.

Bu kapsamda okulun atıl durumdaki 110 metrekarelik bodrum katını Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresinin desteğiyle spor salonuna dönüştüren Oğuz, Halk Eğitimi Merkezinin katkılarıyla da öğrencilerine yönelik okçuluk kursu başlattı.

Kendi tasarladığı geleneksel okçu kıyafetlerini kursa katılan öğrencilere giydiren Oğuz, her gün belli saatlerde öğrencilere geleneksel ve olimpik okçuluğun inceliklerini anlatıyor.

"Amacım Mete Gazoz gibi başarılı sporcular yetiştirmek"

Kursta kullanılan yay ve okları kendi imkanlarıyla yaptığını belirten Burak Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel okçuluk sporunu tabana yaymak istediğini söyledi.

Kursa katılan 65 öğrenciyi geleneksel ve olimpik okçulukta yetiştirdiğini anlatan Oğuz, "Okulumuzun bir öğrencisi mektup yazarak okçuluğu öğrenmek istediğini söyledi. Ben de bu sporu yaygınlaştırmak ve öğrencilerimize tanıtmak amacıyla çalışma yürüttüm. Okulun bodrum katında spor salonu oluşturdum. Geçen sene 25 öğrenciye eğitim verdim. Bu sene sayımız 65'e çıktı. Öğrenciler bu spora ilgi gösteriyor." dedi.

Kurs için velilerin de destek olduğunu dile getiren Oğuz, şunları kaydetti:

"Olimpik, geleneksel ve dart branşında 65 öğrenciye eğitim veriyorum. Spor salonuna dönüştürdüğüm ortamı spor için güvenli hale getirdik. Çeşitli tadilat işlemleri uygulandı. Hijyen açısından uygun hale getirdik. Salonumuzun donanımını ve ekipmanını tamamladık. Birçok çalışmayı kendi imkanlarımla yaptım. Velilerimizin de desteği oldu. Okçuluk dünyanın en pahalı sporlarından biri. Öğrencilerin oklarını bile kendim yaptım. Ücretsiz olarak eğitim veriyorum. Amacım, bu bölgeden okçulukta Mete Gazoz gibi başarılı sporcuların yetişmesini sağlamak. Milli sporcular yetiştirmek istiyorum."

Veli Bayram Baş ise "Oğlum televizyonda okçuluğu görüyordu ve merak ediyordu. Osmanlı filmlerini izlerken de sürekli hayal ediyordu. Burada oğlumun hayalini gerçekleştiriyoruz. Oğlum gelecekte iyi bir okçu olmak istiyor." diye konuştu.

Kursa katılan öğrenci Zeynep Melisa Kaya, okçu olmayı çok istediğini belirterek, "Burak hocam burada kurs açınca ben de hayalimi gerçekleştirebilmek için katıldım. Kursta okçuluğun bütün inceliklerini ücretsiz öğreniyorum." dedi.

Öğrenci Merve Ünsal da "Amacım iyi bir okçu olmak. Bu alanda kendimi geliştiriyorum. İyi bir yere geleceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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