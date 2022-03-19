Okul Sporları Bocce grup müsabakaları Kahramankazan'da başladı - Son Dakika
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Okul Sporları Bocce grup müsabakaları Kahramankazan'da başladı

19.03.2022 15:01
Okul Sporları Bocce grup müsabakaları Kahramankazan'da başladı

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Bocce Branşı Grup Müsabakaları Kahramankazan'da başladı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Bocce Branşı Grup Müsabakaları Kahramankazan'da başladı.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde Eğitim Spor ve Kamp Merkezinde başlayan müsabakalara 115 takım, 800 sporcu ve idareci katılıyor. Yaklaşık 100 sporcu belediye kamp merkezinde konaklıyor.

Türkiye Bocce Bowling Dart federasyonu (TBBDF) hakemleri tarafından yönetilen maçlar 40 dakika + 1 el ve 13 sayı üzerinden oynanıyor.

Yıldız Erkekler, Yıldız Kızlar, Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler kategorilerinde mücadele eden takımlar gruptan çıkarak finalde mücadele edebilmek için yarışıyor.

Grup müsabakaları 24 Mart Perşembe günü sona erecek.

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Kahramankazan, gençlik, Ankara, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okul Sporları Bocce grup müsabakaları Kahramankazan'da başladı - Son Dakika


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