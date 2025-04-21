Okul Sporları Cimnastik Müsabakaları Sona Erdi

Afyonkarahisar'da 'Okul Sporları Cimnastik Müsabakaları', Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda yoğun bir katılımla sona erdi. Müdür Ksapoğlu yaptığı açıklamda, 'Geleceğin sporcuları burada yetişecek' dedi

İki gün süren organizasyonda, minikler ve yıldızlar kategorilerinde toplam 350 sporcu hem bireysel hem de takım olarak mücadele etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı müsabakalarda sporcular, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Ertürk tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR