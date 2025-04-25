Okul Sporları Futsal Yıldızlar Türkiye Birinciliği Başladı

Okul Sporları Futsal Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisi ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, okul sporlarının önemine vurgu yaparak; "Çeşitli illerden şehrimize gelerek müsabakalara katılan tüm takımlarımıza Fair Play çerçevesinde başarılar diliyorum. 5 gün boyunca devam edecek olan müsabakalarda tüm takımlarımıza başarılar dilerim" dedi.

Atatürk Spor Salonu'nda 5 gün boyunca devam edecek olan müsabakalar 29 Nisan Salı günü oynanacak final maçları ile tamamlanacak. - KAYSERİ