Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Pool Bilardo Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Pool Bilardo Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Pool Bilardo Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmalarının Gençler Kız-Erkek Pool Bilardo müsabakaları sona erdi. Kızlarda Tuana Naz Beniz birinci olurken, erkeklerde ise Mert Ali Sebetçi birinci oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri törenle takdim edildi.

29.04.2024 09:40  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Pool Bilardo müsabakaları tamamlandı. Kızlarda Tuana Naz Beniz, erkeklerde Mert Ali Sebetçi birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Gençler Kız-Erkek Pool Bilardo müsabakaları yapıldı. 23 sporcunun katıldığı ve Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen müsabakalar sonunda Kızlarda Tuana Naz Beniz birinci, Miray Gökmen ikinci, Zeynep Geçtim ve Rukiye Büşra Çalışkan üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Mert Ali Sebetçi birinci, Enes Bahadır Ataseven ikinci, Mustafa Can Bektaş ve Deniz Yağcı üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Öğretim Yılı, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Pool Bilardo Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanacak mı Bakan Yerlikaya’dan açıklama var 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
10:52 İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti
10:46 Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:45 Fuhuş çetesine operasyon Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar Fuhuş çetesine operasyon! Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar
10:23 Batman Petrolspor’un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı Batman Petrolspor'un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı
10:22 Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye’de kapatıldı Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı
10:12 Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı
10:04 Altın fiyatları ne kadar İşte piyasadaki son durum Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 11:23:25. #1.12#
SON DAKİKA: Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Pool Bilardo Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement