Okul Sporları Karate Gençler Türkiye Birinciliği Samsun\'da Başladı

Okul Sporları Karate Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları, Samsun'da başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığının 2024 eğitim öğretim yılı faaliyet takviminde yer alan Karate Gençler A-B Kız/Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları, Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenleniyor.
Müsabakalara 39 ilden yaklaşık 500 sporcu katılıyor. Organizasyon 10 Mart Pazar günü sona erecek.
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Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği'ne katılan Yunusemre Belediyespor'un judocuları, müsabakalardan iki bronz madalya ile döndü. İkra Üzüm 63 kiloda, Ramazan İnci ise 55 kiloda Türkiye 3.sü olmayı başardı.
Samsun'da polis ekipleri, trafik kuralları ve trafikte yaya önceliği konusunda vatandaşları bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını önlemek amacıyla bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Yapılan bilgilendirmelerde, 185 araç sürücüsü ve 246 yayaya el broşürleri dağıtıldı. Bilgilendirme faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde karşılaşacakları Ankaragücü maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, rakiplerine karşı iyi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini belirtti. Gisdol, yüksek tempoda ve yüksek performansla oynayarak iyi bir sonuç alacaklarını düşündüklerini ifade etti. Ayrıca, taraftarlara teşekkür ederek, onları maçta tribünde görmek istediklerini söyledi.
Banka şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 7 sanığın yargılandığı davada, Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan tanık olarak ifade verdi. Okan Turan, Seçil Erzan'a 5-6 kez para teslim ettiğini ve ne kadar para teslim ettiğini bilmediğini söyledi. Ayrıca, Seçil Erzan'ın avukatının sorusu üzerine, para teslim aldığını da belirtti. Davada toplam 21 kişi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanıyor ve Seçil Erzan'a 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Trendyol Süper Lig'de yer alan İstanbul takımları, internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor, kadınların önemine vurgu yaparak kutlama mesajları yayımladı.
Muğla'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Sahanın Kadınları' isimli futbol turnuvası düzenlendi. Ula ilçesinde gerçekleşen turnuvada farklı yaş ve meslek gruplarından kadınlar kıyasıya mücadele etti. Turnuva, kadınlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergiledi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, büyük bir coşkuyla kutlandı.
Beşiktaş Futbol Takımı, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Selçuk İnan ile 1.5 yıllık mukavele imzaladı. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep FK ile anlaşmaya vardıklarını ve var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.
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