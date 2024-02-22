Okul Sporları Karate Yıldız ve Küçükler Grup Müsabakaları Denizli\'de Yapılacak

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Okul Sporları Karate Yıldız ve Küçükler Grup Müsabakaları 24-25 Şubat 2024 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Müsabakalara 13 farklı ilden 340 sporcu katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmalar kapsamında 24-25 Şubat 2024 tarihleri arasında Karate Grup Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda Yıldızlar ve Küçükler Grup Müsabakaları Gümüşler'de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapılacak. Yarışmalara 13 farklı ilden 340 sporcu katılacak. Müsabakaların seremonisi 24 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleşecek.

Türkiye'de 4 ayrı grupta yapılacak yarışmalarda ilk dört dereceyi elde eden sporcular, Türkiye Şampiyonasına katılım hakkı elde edecek. Organizasyona ev sahipliği yapacak Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yarışmalara katılacak tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. - DENİZLİ