Düzce\'de Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası tamamlandı

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Düzce'de 15 ilden sporcuların katılımıyla düzenlenen Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyü Melen Çayı mevkisinde gerçekleştirilen organizasyonda, sporcular 3 gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Melen Çayı üzerinde oluşturulan parkurda "sprint", "kafa kafaya", "slalom" ve "nehir inişi" kategorilerinde 81 takımdan 450 sporcu kürek çekti.

Şampiyona sonunda yıldız kızlar kategorisinde Muğla Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Tunceli Pertek Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, Tunceli Hürriyet Ortaokulu üçüncü oldu.

Yıldız erkek kategorisinde Muğla Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Bingöl İnönü Ortaokulu ikinci, Tunceli Pertek Cumhuriyet Ortaokulu üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

Yıldızlar karma kategorisinde ise Muğla Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Aydın Özel Efe Lider Ortaokulu ikinci, Düzce Özel Su Damlası Ortaokulu üçüncü olmayı başardı.

Şampiyonda dereceye giren sporcu ile takımlara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Emrah Beşe, AA muhabirine, yarışlara yüksek katılımın gerçekleştiğini söyledi.

Katılımlarından dolayı sporculara teşekkür eden Beşe, "Düzce Cumayeri, rafting branşımızdaki en önemli merkezlerden biri. Geçen yıl da burada Türkiye Şampiyonası gerçekleştirmiştik. Gerek konum gerekse fiziki şartlar olarak oldukça uygun bir alan. Bizim için önemli bir yer." diye konuştu.