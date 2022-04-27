Okul Sporları Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları Kırşehir'de başladı - Son Dakika

Okul Sporları Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları, yaklaşık 750 sporcunun katılımıyla Kırşehir'de başladı.

Kırşehir Spor Salonu'nda grekoromen ve serbest stilde 3 minderde eleme usulüyle gerçekleştirilecek müsabakalar 3 gün sürecek. Final müsabakalarının ardından 30 Nisan'da ödül töreni düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 67 kenti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 750'si sporcu, hakem, antrenör ve idarecilerle yaklaşık 1100 kişiyi Kırşehir'de ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Sporculara ve antrenörlere başarı dileyen Şahin, "Sporseverleri, yıldız erkekler ve bayanlar kategorilerinde yarışan gençlerimizin heyecanına ortak olmaya, karşılaşmaları takip etmeye davet ediyoruz. Okul sporları faaliyetleri gençlerin spor altyapısı için çok önemli. Grup müsabakalarında başarılı olan gençlerimiz Kırşehir'de birinci olabilmek için mücadele diyor." dedi.