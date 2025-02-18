Okul sporlarında 3 branşta daha şampiyonlar belli oldu

Spor

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında halk oyunları, tenis ve futbol branşlarında il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında heyecan dolu karşılaşmaların ardından dereceye giren okullar belli oldu.

Halk oyunlarında Genç Kızlar kategorisinde İsmet İnönü Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, Soma Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci sırayı aldı. Küçükler İl Karması kategorisinde ise Akşemseddin İlkokulu birinci oldu.

Teniste Genç Kızlar kategorisinde birinciliği Manisa Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi kazandı. Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Manisa Fen Lisesi üçüncü, Hasan Türek Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Futbolda Yıldız Erkekler kategorisinde birinciliği Salihli Kudret Demir Ortaokulu elde etti. Merkez Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu ikinci, Salihli Altınordu Ortaokulu üçüncü, Akhisar Ali Şefik Ortaokulu ise dördüncü oldu. Yıldız Kızlar kategorisinde şampiyon Şadi Turgutlu Ortaokulu oldu. Akhisar Atatürk Ortaokulu ikinci, Çıkrıkçı Yaşar Kaziment Aybars Ortaokulu üçüncü, Ali Şefik Ortaokulu ise dördüncü sırada yer aldı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Soma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dilek Mert ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. Ayrıca, dereceye giren takımlar bir sonraki aşama olan grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, tüm sporcuları tebrik ederek grup müsabakalarında başarılar diledi. - MANİSA