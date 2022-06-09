Okul sporlarının şampiyonları, madalyalarını Vali Pehlivan'ın elinden aldı - Son Dakika
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Okul sporlarının şampiyonları, madalyalarını Vali Pehlivan'ın elinden aldı

09.06.2022 09:50
Okul sporlarının şampiyonları, madalyalarını Vali Pehlivan'ın elinden aldı

İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) ve TEAM BUILDING (Takım Oluşturma) İl Finalleri Ödül Töreni ile Sportif Tarama ve Spora Yönlendirme Programının Uygulamalı Gösterimi, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İlkokul Fiziksel Etkinlik (İFET) ve TEAM BUILDING (Takım Oluşturma) İl Finalleri Ödül Töreni ile Sportif Tarama ve Spora Yönlendirme Programının Uygulamalı Gösterimi, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonlara kupa ve madalyalarını Vali pehlivan verdi.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde düzenlenen etkinliğe, Vali Pehlivan'ın yanı sıra Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de katıldı.

"Mersinimiz bir spor şehridir"

Etkinlikte konuşan Vali Pehlivan, sporun çocukların gelişimine sağladığı katkının önemine işaret etti. Mersin'in tarımdan ticarete sanayiden turizme kadar birçok alanda büyük potansiyeli olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, "Aynı zamanda Mersinimiz bir spor şehridir. Mersin, başarılı sporcular yetiştirmiş, başarılı kulüpler vücuda getirmiş ve değişik alanlarda gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde başarılar elde etmiştir" dedi.

Mersin'de 2013 yılında gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları öncesinde çok büyük ve çok önemli uluslararası standartlarda tesisler yapıldığını anımsatan Pehlivan, "Şimdi bu tesislerin ayakta durabilmesi ve değerinin daha da artması için çok daha fazla spor aktivitesi yapmak durumundayız. Bunu gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte yapacağız. İşte bugünkü faaliyet de bunun bir örneğidir. Biz ne kadar çok gencimizi keşfedersek ne kadar çok çocuğumuzun erken yaşlarda spor becerisini ortaya çıkarır ve bunu ilave kurslarla, eğitim programlarıyla geliştirirsek işte bu sahalarımız daha da cıvıl cıvıl olacaktır. Çocuklarımız burada yetişecek hem dünyanın her yanında ilimizi, ülkemizi temsil edecekler hem de yapmakta oldukları spor alanında zirveye çıkacaklardır" diye konuştu.

Okul Sporları Yıl Sonu Şenliği finallerinde çocukların ve öğretmenlerin heyecanının kendilerine de yansıdığını vurgulayan Pehlivan, "İnanıyorum ki, bu çerçevede binlerce çocuğumuzun dahil olduğu bu proje çerçevesinde, öğretmenlerimiz tarafından keşfedilen çocuklarımız profesyonel manada yollarına devam edecek, bir yandan da okullarındaki eğitimlerine devam edecek. Bu etkinliklerimiz ile sporu tabana yayarak bir yaşam tarzı haline getirmek hedefindeyiz" ifadelerini kullandı.

Pehlivan, etkinliğin hayatta geçirilmesinde başta Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor il Müdürlüğü olmak üzere öğretmenlere, yarışmalara katılan öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.

Etkinlikte, İFET ve TEAM BUILDING İl Finallerinde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Vali Pehlivan ve beraberindekiler tarafından verildi.

Renkli anlara sahne olan etkinlikte, minik sporcu Ada ile Fasulye Torbası Atma Oyununda karşı karşıya gelen Pehlivan, takım oyunlarına katılarak rakiplerine karşı mücadele etti.

Vali Pehlivan ve beraberindekiler daha sonra Sportif Tarama ve Spora Yönlendirme Programının Parkurunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. - MERSİN

Okul sporlarının şampiyonları, madalyalarını Vali Pehlivan'ın elinden aldı
Okul sporlarının şampiyonları, madalyalarını Vali Pehlivan'ın elinden aldı
Okul sporlarının şampiyonları, madalyalarını Vali Pehlivan'ın elinden aldı
Okul sporlarının şampiyonları, madalyalarını Vali Pehlivan'ın elinden aldı
Okul sporlarının şampiyonları, madalyalarını Vali Pehlivan'ın elinden aldı
Okul sporlarının şampiyonları, madalyalarını Vali Pehlivan'ın elinden aldı
Okul sporlarının şampiyonları, madalyalarını Vali Pehlivan'ın elinden aldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Ali Hamza Pehlivan, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okul sporlarının şampiyonları, madalyalarını Vali Pehlivan'ın elinden aldı - Son Dakika

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