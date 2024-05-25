Okullar Arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Bolu'da Başladı - Son Dakika
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Spor

Okullar Arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Bolu'da Başladı

Okullar Arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Bolu\'da Başladı

Türkiye Cimnastik Federasyonu faaliyet programında yer alan Okullar Arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği, Bolu'da başladı. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, sporcular ve aileleri katıldı. İki gün sürecek olan organizasyon, 56 ilden 800'e yakın sporcu, idareci ve antrenöre ev sahipliği yapacak.

25.05.2024 18:43
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Türkiye Cimnastik Federasyonu faaliyet programında yer alan Okullar Arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği, Bolu'da başladı.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonun açılışına, Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, sporcular ve aileleri katıldı.

İki gün sürecek olan organizasyon, 56 ilden 800'e yakın sporcu, idareci ve antrenöre ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

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