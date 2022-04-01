Okullar arası Karate grup müsabakalarında Kayseri rüzgarı esti - Son Dakika
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Okullar arası Karate grup müsabakalarında Kayseri rüzgarı esti

01.04.2022 12:45
Okullar arası Karate grup müsabakalarında Kayseri rüzgarı esti

Tokat'ta düzenlenen Okullar Arası Küçükler-Yıldızlar Karate Grup müsabakalarında Kayserili sporcular 4 birincilik ve 5 üçüncülük elde ederek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Tokat'ta düzenlenen Okullar Arası Küçükler-Yıldızlar Karate Grup müsabakalarında Kayserili sporcular 4 birincilik ve 5 üçüncülük elde ederek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Okullar Arası Küçükler - Yıldızlar Karate Grup müsabakaları 26- 27 Mart 2022 tarihleri arasında Tokat'ta yapıldı. Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan sporculardan Mustafa Yüreğiçatal, İrem Mavi, Ecrin Çetin ve Ceylin Başözen birinci, Kevser Sude Taşkın, Ceren Durmuş, Yaşar Bora Gökdemir, Muhammed Mehdi Yüreğiçatal ve Ahmet Onur Bakıcı üçüncü oldu. Müsabakalar sonucunda derece elde eden sporcularımız 30 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

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Kayseri, okullar, Türkiye, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okullar arası Karate grup müsabakalarında Kayseri rüzgarı esti - Son Dakika


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