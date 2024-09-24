Okyanus Yedilisi\'nde 5. Geçiş İçin İrlanda\'ya Gitti

Spor

İZMİR,

DÜNYADA Okyanus Yedilisi (Ocean 7) adını taşıyan 7 açık su geçişinden 4 kanalı yüzerek aşan ilk Türk kadını unvanını taşıyan İzmirli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 5'inci geçiş için İrlanda'ya gitti. Önümüzdeki iki gün içerisinde İrlanda-Donaghadee'den yüzmeye başlayacak Okyanus Kızı lakaplı Bengisu Avcı, 35 kilometrelik parkurun sonunda İskoçya-Portpatrick'e çıkacak. Yaklaşık 11 saat boyunca 13 derece suda yüzecek Bengisu Avcı, geçişi tamamladığında bu düzeye ulaşan ilk Türk kadın olarak kendi başarısını bir kez daha yenileyecek. Geçişin kesin tarihi deniz ve hava şartlarına göre belli olacak.

Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık ve Cook boğazlarını geçerek ülkemizde bu düzeye ulaşan ilk kadın yüzücü unvanını elde eden İzmirli sporcu, Kuzey Kanalı'nı da aşarak Okyanus Yedilisi'ndeki beşinci parkuru geride bırakmayı hedefliyor. Bengisu Avcı, bu geçişini Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 Küresel Amaç arasındaki yer alan, "Sudaki Yaşam" için gerçekleştirecek. Her kanalda yüzme ile sosyal sorumluluk projelerini bir araya getiren İzmirli yüzücü, daha önce Koruncuk Vakfı ve yine Sudaki Yaşam için kulaç atmıştı. Kuzey Kanalı, Okyanus Yedilisi parkurları arasında su sıcaklığının en düşük olduğu yer olarak biliniyor.

Su derinliğinin 300 metre üzerine çıktığı alanların olduğu Kuzey Kanalı, güçlü dalga ve akıntılarıyla da dikkat çekiyor. İzmirli sporcu, Okyanus Yedilisi'de bugüne kadar Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık ve Cook boğazlarını yüzerek aştı. Manş Denizi ve Cebelitarık'ı en kısa sürede geçen Türk, Catalina'yı geçen ilk Türk kadın unvanlarını elinde bulunduran Bengisu Avcı, ayrıca Triple Crown onuruna da ulaşmayı başardı. Bengisu Avcı'nın kanal geçişi, Bengisu Avcı ismini taşıyan resmi Instagram hesabından canlı olarak yayınlanacak.