Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş - Son Dakika
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Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş
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Trabzonspor'un bir süredir boşta olan Muhammed Salah ile 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi. Yıldız oyuncunun bordo-mavililerden yıllık 15 milyon Euro + bonus kazanacağı aktarıldı.

İngiliz devi Liverpool ile yollarını ayıran dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah için Beşiktaş'ın ardından Süper Lig'den dev bir hamle daha geldi. Trabzonspor, 34 yaşındaki Mısırlı sağ kanat oyuncusunun transferini bitirmek adına resmen devreye girdi.

SALAH'A YILLIK 15 MİLYON EURO + BONUS

Fanatik'in haberine göre; Bordo-mavili yönetim, tecrübeli futbolcunun menajeriyle temas kurarak resmi teklifini sundu ve anlaşmaya vardı. Trabzonspor'un Salah'a yıllık 15 milyon euro net maaş, ayrıca bonus önerdiği belirtildi. 

ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Geride bıraktığımız gün Salah hakkında açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Mohamed Salah ile anlaşmadık. Herhangi bir görüşmemiz yok." demişti. 

BEŞİKTAŞ DA TAKİPTE

Liverpool macerasının ardından serbest statüye geçen Mısırlı yıldız, uzun süredir Beşiktaş'ın da transfer radarında yer alıyordu. Geride kalan sezonda Liverpool formasıyla 41 resmi karşılaşmaya çıkan Muhammed Salah, 12 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti.

Muhammed Salah, Trabzonspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş - Son Dakika
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