Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi - Son Dakika
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Spor

Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara FIFA da sessiz kalmadı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, olaylarla ilgili açıklama yaptı. Infantino, açıklamasında, "Sorumluları, faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum" dedi.

18.03.2024 11:15  Güncelleme: 11:39
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Dün akşam oynanan ve bitiminde sahanın savaş alanına döndüğü Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara FIFA da kayıtsız kalmadı. FIFA Başkanı Gianni Infantino olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

"KABUL EDİLEMEZ"

FIFA Başkanı Gianni Infantino açıklamasında, "Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULAR GÜVENDE OLMALIDIR"

Infantino ayrıca, "Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim - futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır." dedi.

TFF'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Infantino yaşananlarla ilgili son olarak, "İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum." şeklinde konuştu.

Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Gianni İnfantino, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • YAGİBASAN: TRABZON AVRUPADAN MEN EDİLSİN 1 DEĞİL 2 DEĞİL BU!!!!!! 115 24 Yanıtla
  • Mehmet gönül: alın size Yusuf Yusuf olayı hadi bakalım tff gereğini yapma gör bakalım sana ne yapacaklar size kalsa bir halt edeceğiniz yoktu 117 3 Yanıtla
  • ferhat eser: Ben trabzonsporu ve taraftarlarını fifaya şikayet ediyorum artık yeter 75 14 Yanıtla
  • Yunus Acar: FIFA devreye girdiyse FB oyuncularıda ceza alacaktır 21 37 Yanıtla
  • ALI YANIK: 2010-11 sezonunda bu ortamın verilmesinde Hükümet kadar UEFA ve FIFA'da başroldeydi... 1 gecede kanun çıkarıp FB'yi küme düşürmeyen ve Aziz Yıldırım'ı kurtaranlarıda unutmadık... 17 31 Yanıtla
  • Gursel kalen: Sorumlu Baylokcu tff başkanı, ekibi ve onlar görevden almayanlardır. Takımlara göre düşük çalan takımlara göre penaltı veren, takıma göre kartın rengini belirleyen bir kurum var. Aynı zamanda nerde nasıl sevinmesini bilmeyen seyirciyi tahrik ve sahaya davet eden seyirciye saldıran oyuncu gurubu da var. Bütün bunların sorumlusu Baylokcu tff başkanı ve onun orda kalmasını sağlayanlardır. Adamda istifa edip gitme onuru bile yoktur 39 4 Yanıtla
  • ALI YANIK: Koçum benim be :) 1 3
  • mert çelik: ilk baslatan eleman tum cezalar ona verılmelı 1 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Bu tür diş bilemeli olan maçlar seyircisiz oynanmalı başka bir alternatif söz konusu değil 0 1 Yanıtla
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