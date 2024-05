Bilecik 1. Amatör Ligi\'nde Söğütspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor Müsabakasında Yaşanan Olaylar

Spor

Bilecik 1. Amatör Ligi'nde Söğütspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakasında yaşanan olaylarla ilgili iki takım da açıklama yaptı.

Bilecik 1. Amatör Ligi'nde şampiyonluk adayı iki takım Söğütspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakası dün Söğüt İlçe Stadı'nda oynandı. Maçın 38. dakikasına 1-0 önde giren deplasman ekibi maçın 45. dakikasında 2-1 geriye düşünce 1308 Osmaneli Belediyespor teknik heyeti, maçın orta hakemi Gökhan Keskin'e tepki göstererek takımı sahadan çekti. Maç sonrası 1308 Osmaneli Spor Kulübü futbolcuları ve taraftarlarını taşıyan kafile Ertuğrulgazi Türbesi önünde geldiğinde taşlanarak, camları kırılmıştı. Bu esnada taraftar ve emniyet karşı karşıya gelirken, 10'u biber gazından etkilenen 14 taraftar hastanelik olmuştu.

Söğütspor açıklaması

Yaşanan olaylar sonrası Söğütspor konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Dün yaşanan olayların öncelikle bizi derinden üzdüğünü belirterek sözlerimize başlamak isteriz. Türk futboluna yakışmayan olayların her zaman karşısında durduğumuzu, hem yönetim olarak hem taraftarımızla hem de futbolumuzla bunu yıllardır göstermiş bulunmaktayız. Maça gelince Osmaneli Belediyespor'un taraftarlarının hepsinin alkollü veya değişik madde kullanarak maça geldikleri gözle görülmüştür. Küfürlü tezahüratlarla başlayarak maç boyunca tribünümüzü tahrik etmişlerdir. Yardımcı hocaları tribünümüze dönüp el hareketleri yapıp taraftarımızı tarik edilmiştir. Osmaneli Belediyespor'un 21 numaralı oyuncusu maç başında başlayarak defalarca tribünümüzü fazlasıyla tarik edilmiştir. Sakinleştirmek için elimizden geleni yapmış bulunmaktayız ve en sonunda hakemin kararı üzerine misafir takım kulübesinin arkasından taraftarlarımızı kaldırıp kendi kulübemizin arkasına taşımış bulunmaktayız. Maçın 45+4. dakikasında, takımımız 2-1 öne geçtikten sonra, rakip takımın hocası taraftarımızı kaldırmamıza rağmen önce tribünü bahane ederek sonrasında hakemin kararlarını doğru bulmadığını söylersek takımını sahadan çekme kararı almıştır ve hakemde maçı 2-1 iken tatil etmiştir. Maç sonunda istenmeyen hadiseler yaşanmış olup sonuçları bizi derinden üzmüştür. Taraftar otobüsünü kullanan şoförün stat çıkışında taraftarımıza kornalar basarak içindeki sözde taraftar diye gezinen şahısların camdan kafalarını çıkararak ağızlarından çok kötü küfürler savurarak tahrik etmeye devam etmişlerdir. Bunların sonucunda da istenmeyen hadiseler meydana gelmiş bulunmaktadır. Şunu da özellikle belirtmek isteriz ki, play-off'un ilk devresinde Osmaneli Belediyespor deplasmanındaki maçında hem taraftarımıza hem sahadaki oyuncularımıza soda şişeleri, alkol şişeleri, taş, cam bardak atılmıştır. Maç sonunda otobüslerimiz taşlanarak zor bela stattan çıkarılmıştır. Bizim taraftarımız ise en ufak bir karşılık vermeyerek stattan ayrılmıştır. Bugün gelinen noktada ise karşımızda mağdur edebiyatı yaparak kamuoyunun tepkisini üstümüze çekmeye çalışan Osmaneli Belediyespor bulunmaktadır. Tribünümüzden kendilerine alkol şişesi atıldığını iddia etmektedirler. Böyle bir durum söz konusu dahi değildir. Henüz 15 yaşında olan bir evladımıza otobüsten inip 15 kişi birden saldırmış olup, şu an Bilecik'e sevk edilmiş durumdadır. Çok şükür hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ellerinde kesici aletlerle taraftarlarımızın üstüne koşarak gelen bir taraftar grubu vardı bugün karşımızda neyse ki devletimizin polisi yetişerek olayların büyümesine engel olmuştur. Çok şükür ki iki taraftarda herhangi bir can kaybı vb. Bir durum söz konusu değildir. Olayların buraya gelmesini her ne olursa olsun kınıyoruz. Türk futboluna yakışmayan hareketler bunlar hiç hoş şeyler değildir. Osmaneli Belediye Spor kulübü ve oyuncularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Temennimiz bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmamasıdır" denildi.

1308 Osmaneli Kulübü'nden açıklama

1308 Osmaneli Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama ise şu şekilde:

"Maçın 10. dakikasında öne geçmemize rağmen, karşılaşmanın hakemi tarafından yapılan skandal hatalar, maçın gergin bir atmosfere bürünmesine neden oldu. Maçın başından ilk yarı sonuna kadar, Söğütspor taraftarı, yedek kulübemize taş, sopa, soda şişesi gibi çeşitli yabancı maddeler atarak saldırdı. Skor lehimize iken hakemin uyarılarımıza rağmen maçı durdurmaması ve skandal kararlar vermeye devam etmesi, gerilimi artırdı. Teknik ekibimiz defalarca hakem triosunu uyardı ancak maç devam etti. Bu durum üzerine durumu Söğüt Emniyet güçlerine ilettik. Ancak Emniyet güçleri, hakem müdahale etmedikçe müdahale edemeyeceklerini belirtti. Bu güvenlik sorunları nedeniyle kulüp başkanımız ve yönetimimiz, sporcularımızın ve taraftarımızın can güvenliğini düşünerek takımı sahadan çekme kararı aldı. Stat çıkışında güvenliği sağlamak amacıyla kulüp sporcu otobüsü ve taraftar otobüsü Söğüt İlçe Stadyumu'nda bekletildi. Sivil araçlarla maça gelen taraftarlarımız, dönüş yolunda petrol ofisinde taş ve sopalı bir şekilde Söğütspor taraftarının pusu için beklediği bilgisini bize iletti. Bu durumu Emniyet güçlerine ilettik ve güveliği sağladıklarını bir sorun olmadığını bize belirttiler. Ancak dönüş yolunda, Söğütspor taraftarının otobüslere taş ve sopa saldırısına maruz kaldık. Otobüs camları kırıldı ve sporcularımız ile taraftarlarımız yaralandı. Bu saldırı sırasında, kendimizi koruma amaçlı dışarı çıktığımızda ise emniyet güçlerinin cop ve biber gazı ile müdahalesiyle karşı karşıya kaldık. Eğer takımımız maçtan çekilme kararı almamış olsaydı nasıl bir durumla karşılaşacağımızı düşünmek bile istemiyoruz. Tüm Osmanelispor camiası olarak, yaşadığımız bu skandal durumu takip edeceğimizi belirtmek isteriz. Osmanelispor, yalnız değildir ve sahipsiz değildir." - BİLECİK