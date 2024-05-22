Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı Netanyahu'yu küplere bindirdi - Son Dakika
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Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı Netanyahu'yu küplere bindirdi

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Norveç, İrlanda ve İspanya'nın, Filistin devletini resmen tanıma kararı alması İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu küplere bindirdi. Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Birkaç Avrupa devletinin Filistin devletini tanımaya kararlı olmaları terörü ödüllendirmektir." ifadelerini kullandı. Filistin devletinin bir "terör devleti" olduğunu savunan Netanyahu, İsrail'in Gazze'de savaşı sürdüreceği konusunda meydan okudu.

22.05.2024 20:59
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın bağımsız Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasına tepki gösterdi.

"BUNUN ADI TERÖRÜ ÖDÜLLENDİRMEKTİR"

Netanyahu, X platformundan yaptığı görüntülü paylaşımda, "Birkaç Avrupa devletinin Filistin devletini tanımaya kararlı olmaları terörü ödüllendirmektir." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU MEYDAN OKUDU

Atılan bu adımın "barışı sağlamayacağını ülkesinin buna kesinlikle onay vermeyeceğini" kaydeden Netanyahu, Filistin devletinin bir "terör devleti" olacağını savunarak, İsrail'in Gazze'de savaşı sürdüreceği konusunda meydan okudu.

NE OLMUŞTU?

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.

Norveç, İrlanda ve İspanya\'nın Filistin\'i tanıma kararı Netanyahu\'yu küplere bindirdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı Netanyahu'yu küplere bindirdi - Son Dakika

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