Ole Gunnar Solskjaer yıldız futbolcunun kalemini kırdı

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Süper Lig devi Beşiktaş'ın 62. yabancı teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer göreve gelir gelmez kolları sıvayarak çalışmalara başladı.

NDOUR TAKIMDAN AYRILIYOR

Kadro yapılanmasına da başlayan siyah-beyazlılar, önceki başkan Hasan Arat döneminde transfer edilen Ndour'u gözden çıkardı. PSG'nin sezon başında siyah-beyazlı takıma kiraladığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu geri çağırarak, bonservisiyle birlikte satmak istediği ileri sürüldü. Foot Mercato'da yer alan haberde PSG'nin kirada bulunan 6 oyuncusundan birini geri çağırmak veya satmak zorunda olduğu belirtildi.

ONAY BEKLENİYOR

Fransız ekibinin bu nedenle İtalyan vatandaşı olan Ndour'u satmak için Bologna, Torino ve Parma ile görüşme halinde olduğu kaydedildi. PSG'nin bu planını gerçekleştirmesi için Beşiktaş'ın onay vermesi gerekiyor. Siyah-beyazlı kulübün kabul etmemesi halinde Ndour sezonu Kartal'da tamamlayacak.

Kartal'ın teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer ilk sınavını yarın akşam İspanyol ekibi Athletic Bilbao karşısında verecek. Norveçli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacakları kritik müsabaka öncesi basın toplantısı düzenleyecek.