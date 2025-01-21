Ole Gunnar Solskjaer yıldız futbolcunun kalemini kırdı - Son Dakika
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Spor

Ole Gunnar Solskjaer yıldız futbolcunun kalemini kırdı

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Hasan Arat döneminde transfer edilen Ndour'u gözden çıkardı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

21.01.2025 13:42  Güncelleme: 13:53
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Süper Lig devi Beşiktaş'ın 62. yabancı teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer göreve gelir gelmez kolları sıvayarak çalışmalara başladı.

NDOUR TAKIMDAN AYRILIYOR

Kadro yapılanmasına da başlayan siyah-beyazlılar, önceki başkan Hasan Arat döneminde transfer edilen Ndour'u gözden çıkardı. PSG'nin sezon başında siyah-beyazlı takıma kiraladığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu geri çağırarak, bonservisiyle birlikte satmak istediği ileri sürüldü. Foot Mercato'da yer alan haberde PSG'nin kirada bulunan 6 oyuncusundan birini geri çağırmak veya satmak zorunda olduğu belirtildi.

ONAY BEKLENİYOR

Fransız ekibinin bu nedenle İtalyan vatandaşı olan Ndour'u satmak için Bologna, Torino ve Parma ile görüşme halinde olduğu kaydedildi. PSG'nin bu planını gerçekleştirmesi için Beşiktaş'ın onay vermesi gerekiyor. Siyah-beyazlı kulübün kabul etmemesi halinde Ndour sezonu Kartal'da tamamlayacak.

Ne umutlarla transfer edilmişti! Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor

Kartal'ın teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer ilk sınavını yarın akşam İspanyol ekibi Athletic Bilbao karşısında verecek. Norveçli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacakları kritik müsabaka öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

Ole Gunnar Solskjaer yıldız futbolcunun kalemini kırdı

Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ole Gunnar Solskjaer yıldız futbolcunun kalemini kırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ankaragüçlüyüz:
    mazuaq gider sanıp korkarak açıyor haberi eziktaslılar :D şutları çok iyi tribünde krıkrtal avlıyor bunlarda o vurdukça ahhhğğkk diye bağırıyor zevk alıyorlar çünkü :D:D:D 17 2 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    yarın gece barda gönlüm bilbaoda çalsın sazlar oynasın ferhatlaaaar :DD::D:D 11 3 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    angaragtlü nece yazıyorsun. Çinçince bilmiyoruz biz. ya sen etimesgutla falan ilgilensene. ne koymuş kartal sizede unutamıyorsun. 3 2 Yanıtla
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