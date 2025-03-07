Güney Amerika'da dünya futbolunu derinden sarsan, akıllara durgunluk veren yeni bir skandal yaşandı. Bolivya 1. Ligi ekiplerinden Club Aurora'da forma giyen bir futbolcunun, ölen kardeşinin kimliğini çaldığı ortaya çıktı. Kimlik hırsızlığıyla milli takıma kadar yükselen Diego Montano suçu ortaya çıkınca iki yıl futboldan men edilirken, takımına 33 puan silme cezası, kulüp yöneticilerine de 3'er yıl hak mahrumiyeti verildi.
Bolivya 1. Ligi ekiplerinden Club Aurora'da forma giyen Gabriel Montano'nun ölen kardeşinin kimliğiyle futbolculuk yaptığı ve asıl adının Diego Montano olduğu, yaşının da iddia ettiği gibi 20 değil 25 olduğu ortaya çıktı.
Yaklaşık 4 yıl önce, ölen kardeşinin kimliğiyle Club Aurora alt yapısına kayıt yaptıran Montano, geçtiğimiz yıl yükseldiği A takımda sergilediği performansın ardından Bolivya Milli Takımı'nın Şili ve Venezuela ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı.
Son Dakika › Spor › Ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu oldu: Hem kendini hem de kulübünü mahvetti - Son Dakika
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