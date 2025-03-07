Ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu oldu: Hem kendini hem de kulübünü mahvetti - Son Dakika
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Spor

Ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu oldu: Hem kendini hem de kulübünü mahvetti

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Bolivya'nın Club Aurora takımında forma giyen bir futbolcu, ölen kardeşinin kimliğini kullanarak futbol oynadığı iddiasıyla gündeme geldi. Asıl adının Diego Montano olduğu ve iddia ettiği yaşın 20 değil 25 olduğu ortaya çıkan futbolcu, bu skandalın ardından iki yıl futboldan men edildi. Ayrıca, kulübe 33 puan silme cezası ve kulüp yöneticilerine 3'er yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.

07.03.2025 17:05
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Güney Amerika'da dünya futbolunu derinden sarsan, akıllara durgunluk veren yeni bir skandal yaşandı. Bolivya 1. Ligi ekiplerinden Club Aurora'da forma giyen bir futbolcunun, ölen kardeşinin kimliğini çaldığı ortaya çıktı. Kimlik hırsızlığıyla milli takıma kadar yükselen Diego Montano suçu ortaya çıkınca iki yıl futboldan men edilirken, takımına 33 puan silme cezası, kulüp yöneticilerine de 3'er yıl hak mahrumiyeti verildi.

Ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu oldu: Hem kendini hem de kulübünü mahvetti

ÖLEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE FUTBOLCU OLMUŞ

Bolivya 1. Ligi ekiplerinden Club Aurora'da forma giyen Gabriel Montano'nun ölen kardeşinin kimliğiyle futbolculuk yaptığı ve asıl adının Diego Montano olduğu, yaşının da iddia ettiği gibi 20 değil 25 olduğu ortaya çıktı.

Ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu oldu: Hem kendini hem de kulübünü mahvetti

MİLLİ TAKIMA DA ÇAĞRILMIŞ

Yaklaşık 4 yıl önce, ölen kardeşinin kimliğiyle Club Aurora alt yapısına kayıt yaptıran Montano, geçtiğimiz yıl yükseldiği A takımda sergilediği performansın ardından Bolivya Milli Takımı'nın Şili ve Venezuela ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı.

Ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu oldu: Hem kendini hem de kulübünü mahvetti

Bolivya, Futbol, Diego, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu oldu: Hem kendini hem de kulübünü mahvetti - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Hallo Zusammen:
    oda bir şeymi bizde sahte diploma ile belediye başkanı oluyorlar üstüne üstelik bir cumhurbaşkanı adayı oluyor lar?? 41 41 Yanıtla
    Kaan Yıldız:
    Hatta onunla da yetinmeyip diplomasız Cumhurbaşkanı bile oluyorlar!!! 1 2
    082912aB:
    Güzel yazıyorsun beğendim delikanlı 0 0
  • Bayram ÖZSOY:
    bu adam gecen sene 6s transfer listesinde degil miydi 12 15 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Nerde katakulli var 6s ona talip olur. Geçen sezon 6s ile adı geçiyordu. Gelseymis yakışırmis 11 9 Yanıtla
  • Muammer Özdemir:
    yok bayram annen transfer etmiş seviyormuş Latin 11 4 Yanıtla
  • Bud Clifford:
    ölü amcasına kredi çektirmeye çalışan var ölen kardeşinin kimlikiyle futbolcu olanda adamlar başarmak için sınır tanımıyor. tr de bunları yapmanıza gerek yok imkanınız çok 50 bin maaş alıryorsunuz geçinemiyoruz diyorsunuz.memur devleti tr.herşey akp yüzünden değil her şey sizin yüzünden m²ye en çok v haini düşen tr suriyedegil 6 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    hallo zusamen diplomasi olmuyanlarda annneni zikiyor o nasıl olacak 3 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu oldu: Hem kendini hem de kulübünü mahvetti - Son Dakika
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