Galatasaray'ın 3 golle yendiği Olimpija Ljubljana'da kaptan Elsnik, turdan hala çok umutlu - Son Dakika
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Galatasaray'ın 3 golle yendiği Olimpija Ljubljana'da kaptan Elsnik, turdan hala çok umutlu

09.08.2023 09:38

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 3-0 mağlup ettiği Olimpija Ljubljana'da kaptan Tomas Elsnik, turu hala geçebileceklerine inandıklarını belirtti. Elsnik, futbolda her şeyin mümkün olduğunu ve İstanbul'a tüm güçleriyle gideceklerini söyledi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 3-0 mağlup ettiği Olimpija Ljubljana'da kaptan Tomas Elsnik, karşılaşmanın ardından turu hala geçebileceklerine inandıklarını belirtti.

"90 DAKİKADA ÇOK ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

Elsnik yaptığı açıklamada, "Futbolda her şey mümkün. İstanbul'a tüm gücümüzle gideceğiz. 90 dakikada çok şey değişebilir. Bir hata, bir kırmızı kart veya penaltı ve geri dönüşler olabilir. Önümüzde zor bir süreç var. Futbolda her zaman büyük şeyler oldu, yine olabilir. Biz inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"GOL VERİLSEYDİ HER ŞEY DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

Olimpija Ljubljana kaptanı ayrıca, "Sonuçtan memnun değiliz ama oyunun bazı bölümlerinde onlarla rekabet edebileceğimizi gösterdik. Hatta bazı anlarda onlardan daha iyi oynadığımız bölümler oldu. Hakem ilk yarıda avantajı verseydi daha farklı olabilirdi. Maç yüzde 50-50 giderken gol verilseydi her şey farklı olabilirdi. Golleri kendi hatalarımızdan dolayı yedik, bu seviye bu hataları kaldırmaz." dedi.

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın 3 golle yendiği Olimpija Ljubljana'da kaptan Elsnik, turdan hala çok umutlu - Son Dakika
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