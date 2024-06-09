Olimpik Gün, Türkiye'yi temsil edecek milli sporcularla kutlandı - Son Dakika
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Spor

Olimpik Gün, Türkiye'yi temsil edecek milli sporcularla kutlandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli kürekçi Elis Özbay ve milli okçu Ezgi Başaran'ın katılımıyla İstanbul Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde düzenlenen etkinlikle Olimpik Gün kutlandı. Çocuklar birçok spor etkinliğiyle dolu bir gün geçirdi.

09.06.2024 20:21
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Olimpik Gün; yüzlerce çocuk ve genç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli kürekçi Elis Özbay ve milli okçu Ezgi Başaran'ın katılımıyla İstanbul Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Çocuklar eğlenceli atletizm, halat çekme, kürek ergometre, mini golf, okçuluk ve çoklu spor alanı aktiviteleriyle spor dolu bir gün geçirdiler.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Milli Olimpiyat Komiteleri tarafından tüm dünyada kutlanan ve Türkiye'de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen etkinliklerle gelenekselleşen Olimpik Gün, bu yıl "Hareket Et, Öğren, Keşfet" sloganıyla düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ve Türkiye İş Bankası desteği ile organize edilen Olimpik Gün'de, Olimpiyat tarihinde bir ilke imza atarak Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar kürekte temsil edecek milli sporcu Elis Özbay ve milli okçu Ezgi Başaran da çocuklarla bir araya gelerek çocukların heyecanına ortak olarak onlarla birlikte spor yaptılar.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Porsun, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Albayrak ve TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da etkinliğe katılarak Olimpik Gün coşkusunu çocuklarla yaşadılar.

Muhittin Özbay, "Her yıl dünya çapında kutlanan Olimpik Gün'ü Spor Şehri İstanbul'a yakışır bir şekilde kutlamak ve gençlerimizin Olimpiyat değerleriyle hemhal olmasını görmek bizler için gurur verici. Bugün, sporun; insanları bir araya getirme, Fair Play, dostluk ve saygı değerlerini teşvik etme gücünün bir kanıtıdır. "Herkes için Spor" çağrımız her zaman olduğu gibi Olimpik Gün'de de tekrar gür bir sesle yankılanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın "Sağlıklı nesil, güçlü toplum" vizyonu doğrultusunda bu kutlamaları organize etme ve Olimpiyat değerlerini tanıtma çabalarından dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi bir toplum ve dünya için birlikte öğrenmeye, hareket etmeye ve keşfetmeye devam edeceğimize olan inancımla: Nice Olimpik Günlere" dedi.

Renay Onur etkinlikte yaptığı açıklamada, "İBB Spor İstanbul olarak her sene 120 bin çocuğu 18 farklı branşla tanıştırıyoruz. Bu kadar çeşitli sporla tanışan ve fiziksel olarak aktif olan çocukların, okul başarılarında, sosyal ilişkilerinde ve sağlıklarındaki gelişimi ailelerinden dinliyoruz. Bir çocuğa arkadaşlık, saygı ve daha iyi olmak için çalışmanın önemini; yani olimpik değerleri anlatabileceğimiz en kestirme yol spordur. Bu sebeple TMOK ile gerçekleştirdiğimiz Olimpik Gün'ü çok önemli buluyorum" dedi.

TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Porsun: "Tüm dünyada kutlanan Olimpik Gün'e ülkemizde bu yıl da İstanbul ev sahipliği yaptı. Olimpik Gün, bu yıl Olimpiyat yılı olması dolayısıyla ayrı bir öneme sahip. Çocuklarımızla beraber spor ve neşe dolu bir gün geçirdik. Eğlendikleri, spor yaptıkları bir gün oldu. İleride her birinin Olimpik sporcular olmalarını dilerim" dedi.

TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ise "Olimpik Günü Olimpiyatlara katılışımızın 100. yıldönümünde büyük coşkuyla kutladık. Bugün TMOK, İBB Spor İstanbul, GSB Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve tüm gönüllülerimizle beraber çocuk ve gençlerimize farklı spor dallarında Olimpik deneyimler yaşattık. Spor yaptılar, dans ettiler, coşkuyla Olimpik Gün'ü kutladılar. Gelecekte de tüm çocuklarımızın sporu yaşamlarının ayrılmaz bir parçası kılmalarını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Etkinlik, IOC Başkanı Thomas Bach ve TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener imzalı katılım sertifikalarının verilmesi ile sona erdi. Elis Özbay ve Ezgi Başaran ise çocuklarla spor yapmaktan ve onların spor kültürü ile Olimpik değerlerle bütünleştikleri bir günde birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Olimpik Gün, Türkiye'yi temsil edecek milli sporcularla kutlandı - Son Dakika

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