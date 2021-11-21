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Olimpik Lyon-Olimpik Marsilya maçı, futbolcuya atılan şişe nedeniyle durduruldu - Son Dakika

Olimpik Lyon-Olimpik Marsilya maçı, futbolcuya atılan şişe nedeniyle durduruldu

21.11.2021 23:32
Olimpik Lyon-Olimpik Marsilya maçı, futbolcuya atılan şişe nedeniyle durduruldu

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Lyon ile Olimpik Marsilya arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın taraftarının konuk ekibin futbolcusu Dimitri Payet'e bir şişe atması nedeniyle durduruldu.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Lyon ile Olimpik Marsilya arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın taraftarının konuk ekibin futbolcusu Dimitri Payet'e bir şişe atması nedeniyle durduruldu.

Ligde 14. haftanın son karşılaşmasında Olimpik Lyon taraftarları, korner kullanmak üzere olan Dimitri Payet'in kafasına bir şişe su fırlattı. Bunun üzerine yere düşen Payet, birkaç dakika sonra ayağa kalkabildi.

Bunun üzerine hakem, maçı 5. dakikada durdurmaya karar verdi. Oyuncular, soyunma odasına gitti.

Maçın devam edip etmeyeceği ile ilgili kararın verilmesi bekleniyor.

Fransız basınındaki haberlerde, Payet'e şişe fırlatan taraftarın tespit edildiği ve stattan çıkarıldığı belirtildi.

Bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Olimpik Marsilya, Nice-Olimpik Marsilya, Angers-Olimpik Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Olimpik Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.

Olimpik Marsilya, Ligue 1, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpik Lyon-Olimpik Marsilya maçı, futbolcuya atılan şişe nedeniyle durduruldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Olimpik Lyon-Olimpik Marsilya maçı, futbolcuya atılan şişe nedeniyle durduruldu - Son Dakika
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