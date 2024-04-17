Olimpiyat Meşalesi: Tarihi ve Sıra Dışı Taşıma Yöntemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor
BBC

Olimpiyat Meşalesi: Tarihi ve Sıra Dışı Taşıma Yöntemleri

Olimpiyat Meşalesi: Tarihi ve Sıra Dışı Taşıma Yöntemleri

Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.

17.04.2024 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olimpiyat meşalesinin, Yunanistan ve ev sahibi ülke arasında taşınması geleneğini Naziler, Berlin'de düzenlenen 1936 Olimpiyat Oyunları'yla başlattı. Rejim böylece ateşi sembolik olarak saflığın simgesi olarak görülen Antik Yunan'a bağladı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda yinelendi.

Barış temalı koşuda, meşale Londra'ya gelmeden önce bir İtalyan atıcı tarafından Bari sokaklarında dolaştırılırken büyük ilgi gördü.

Olimpiyat ateşi geleneksel olarak oyunların doğuş yerinde; Olimpos Dağı'ndaki antik tapınakta mercekten güneş ışığının yansıtılmasıyla tutuşturuluyor.

Ancak Paris Olimpiyatları için meşale hava bulutlu olduğu için bilindik yöntemlerle yakıldı.

11 gün boyunca Yunanistan’da dolaştırılacak olan meşale, 26 Nisan’da gemiyle Fransa’ya hareket edecek ve 8 Mayıs’ta Marsilya’da karaya indirilecek.

Kış ve Yaz Olimpiyatları’nda meşalenin yolculuğu da sıra dışı taşıma yöntemleri ile haber oldu.

1968’de Meksika’da yapılan Yaz Olimpiyatları’nda meşale yüzücüler tarafından gemiden alınarak karaya çıkarıldı.

Kış Olimpiyatları için ilk meşale 1952 Oslo Oyunları'nda taşındı.

1994 Lillehammer oyunlarında kayakçı Stein Gruben ateşi Olimpiyat alanına kayakla atlayarak getirdi. Aslında bu atlayışı sporcu Ole Gunnar Fidjestol yapacaktı ancak provalar sırasında sakatlandı.

2000 Sydney Olimpiyatları’nda ise ilerleyen teknolojinin yardımı ile meşale denizaltından dahi ilerledi.

2014’te Sochi’de yapılan Kış Olimpiyatları için meşale uzay yürüşünde dahi görüldü.

Olimpiyat ateşi yolculuk boyunca kazayla sık sık sönüyor.

Ama yedek ateş imdada yetişiyor.

Geleneksel olarak ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, burada farklı yöntemlerle yakıldı.

"Hiroşima Bebeği" olarak bilinen sporcu Yoşinori Sakai, kente atom bombası atıldığı gün doğmuştu.

1964 Tokyo Olimpiyatları'nda ateşi Sakai yaktı.

1992 Barcelona Oyunları'nda okçu Antonio Rebollo'dan meşaleyi okla tutuşturması istendi.

Ama meşale gerçekten okla mı yoksa uzaktan kumandayla mı tutuşturuldu hala bilinmiyor.

Kaynak: BBC

Yunanistan, Berlin, Londra, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Olimpiyat Meşalesi: Tarihi ve Sıra Dışı Taşıma Yöntemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul'da taksiciler öldürülen meslektaşları için eylem yaptılar
    02:44 İstanbul'da taksiciler öldürülen meslektaşları için eylem yaptılar

    İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı önüne kadar konvoy yaptı. Taksiciler, protestoyu sonlandırdıktan sonra yetkililere seslenerek, bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

  • İstanbul'da Yüzlerce Taksici Meslektaşlarının Ölümü İçin Bir Araya Geldi
    02:05 İstanbul'da Yüzlerce Taksici Meslektaşlarının Ölümü İçin Bir Araya Geldi

    İstanbul'da taksisine aldığı yabancı uyruklu iki şahıs tarafından öldürülüp Sarıyer'de yol kenarına atılan Yaşar Yanıkyürek için yüzlerce meslektaşı bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na hareket ederek cenazeye eşlik etti.

  • Real Madrid Penaltılarla Manchester City'yi Yendi ve Yarı Finale Yükseldi
    01:52 Real Madrid Penaltılarla Manchester City'yi Yendi ve Yarı Finale Yükseldi

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla yenerek yarı finale yükseldi. İlk maçta berabere kalan takımların rövanşında Real Madrid öne geçse de City'nin golüyle skor eşitlendi. Uzatmalarda da gol olmayınca maç penaltılara gitti. Real Madrid, penaltı atışlarında daha başarılı olarak yarı finale adını yazdırdı. Turnuvada Salı akşamı oynanan diğer maçlarda ise Paris Saint-Germain ve Dortmund yarı finale yükseldi.

  • İstanbul'da taksiciler, Yaşar Yanıkyürek'in öldürülmesini ve taksicilere yönelik şiddeti protesto etti
    01:47 İstanbul'da taksiciler, Yaşar Yanıkyürek'in öldürülmesini ve taksicilere yönelik şiddeti protesto etti

    İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı'na kadar konvoy yaptı ve basın açıklaması yaptı. Taksiciler, seslerini duyurmak ve benzer olayların yaşanmaması için yetkilileri göreve çağırdı.

  • Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla mağlup ederek yarı finale yükseldi
    01:01 Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla mağlup ederek yarı finale yükseldi

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Manchester City'yi seri penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İlk yarıda Real Madrid öne geçerken, Manchester City ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca maç penaltılara gitti ve Real Madrid rakibini mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

  • Dev maç nefes kesti! Manchester City'i penaltılarla eleyen Real Madrid, son yarı final biletini aldı
    00:53 Dev maç nefes kesti! Manchester City'i penaltılarla eleyen Real Madrid, son yarı final biletini aldı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ''erken final'' olarak nitelendirilen Manchester City-Real Madrid arasında oynanan çeyrek final rövanş karşılaşması nefesleri kesti. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan dev maçta seri penaltı atışlarını 4-3 kazanan Real Madrid, son yarı final biletinin sahibi oldu. İspanyol temsilcisi, yarı finalde Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak.

  • Bayern'in Kimmich'i var! Arsenal'i 1-0 mağlup eden Alman devi yarı finale yükseldi
    00:09 Bayern'in Kimmich'i var! Arsenal'i 1-0 mağlup eden Alman devi yarı finale yükseldi

    Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında sahasında İngiliz ekibi Arsenal'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. İki takım arasında İngiltere'de oynanan ilk maç 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı.

  • Bayern Münih, Arsenal'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi
    23:57 Bayern Münih, Arsenal'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih, Arsenal'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Mücadelenin tek golü Joshua Kimmich'ten geldi.

  • İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonu başladı
    23:24 İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonu başladı

    Türk atçılığının önemli mekanlarından biri olan İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonu başladı. Sezonun açılışında birçok yarış gerçekleşti ve kazanan safkanlara ödüller takdim edildi. İstanbul'da 17 Kasım'a kadar sürecek olan sezon, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 93 yarış gününe ev sahipliği yapacak.

  • Geliboluspor Triatlon Takımı Şampiyonluk Ziyareti
    23:03 Geliboluspor Triatlon Takımı Şampiyonluk Ziyareti

    Geliboluspor Triatlon Takımı, Türkiye şampiyonu olduktan sonra Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Soyuak, sporcuları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

BBC

00:23 ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi
22:56 Çanakkale’de kanal kazısında toprak kayması Göçük altında kalan 3 işçiden 2’si yaşamını yitirdi Çanakkale'de kanal kazısında toprak kayması! Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si yaşamını yitirdi
22:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas’tan ilk sözler: Gurur duyduk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas'tan ilk sözler: Gurur duyduk
21:27 AK Partili Varank’tan Bilal Erdoğan’a ıstakoz emojisi AK Partili Varank'tan Bilal Erdoğan'a ıstakoz emojisi
17:13 21 kişinin hayatını kaybettiği sel faciasının arkasından BAE’nin parmağı çıktı 21 kişinin hayatını kaybettiği sel faciasının arkasından BAE'nin parmağı çıktı
00:48 Afyonkarahisar Belediyesi’nde böcek skandalı: Prizlerin altına bile koymuşlar Afyonkarahisar Belediyesi'nde böcek skandalı: Prizlerin altına bile koymuşlar
22:03 Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol Süper Ligi’nde namağlup şampiyon oldu Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol Süper Ligi'nde namağlup şampiyon oldu
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 04:13:35. #1.13#
SON DAKİKA: Olimpiyat Meşalesi: Tarihi ve Sıra Dışı Taşıma Yöntemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement