Olimpiyat üçüncüsü Arslan çiçeklerle karşılandı

14-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Fransa'da yapılan 19.ISF Gymnasia'de Liseler Gençlik Olimpiyat Oyunlarında üçüncü olan Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Fatma Arslan memleketi Kayseri'de coşkuyla karşılandı.

Olimpiyat 3.'sü olarak büyük başarıya imza atan Fatma Arslan'ı tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcumuz Liseler Olimpiyat Oyunlarında Olimpiyat üçüncüsü oldu. Fransa'da Türk bayrağı açan sporcumuz ülkemizi ve Kayserimizi gururlandırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Havalimanından heyecanla karşılanan kızımıza hocaları ve ailesi tarafından büyük ilgi vardı. Bizi de gururlandırdı. Melikgazi Belediyesi olarak birçok branşta spora destek oluyoruz. Görüyoruz ki desteklerimiz boşuna değil. Böyle olunca daha çok seviniyor mutlu oluyoruz. Başarıları bizlerinde göğsünü kabartıyor. Böylece desteklerimiz de artarak devam edecek. Kızımızın başarılar elde etmesinde emeği çok olan antrenörlerini ve Arslan Ailesini tebrik Eder başarılarının devamlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ