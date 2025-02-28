Olimpiyat Yüzücüsü Şadan Derya Erke\'yi Uğurladık

Spor

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski milli yüzücü ve olimpiyat sporcusu Şadan Derya Erke, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski milli yüzücü ve olimpiyat sporcusu Şadan Derya Erke, son yolcuğuna uğurlandı. 2000 Sydney Yaz Olimpiyat Oyunları ve 2004 Atina Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sırt üstü yüzmede Türkiye'yi temsil eden Erke için önce Spor İstanbul Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. 42 yaşında hayatını kaybeden olimpiyat yüzücüsü, Ortaköy Büyük Mecidiye Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - İSTANBUL