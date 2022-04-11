Olivier Kemen cezalı duruma düştü - Son Dakika
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Olivier Kemen cezalı duruma düştü

11.04.2022 09:21
Olivier Kemen cezalı duruma düştü

Kayserisporlu Olivier Kemen, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Kayserisporlu Olivier Kemen, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Göztepe maçının 26. dakikasında takımının ikinci golünü atan ve galibiyette önemli rol oynayan Olivier Kemen, Çaykur Rizespor ile bu hafta oynanacak lig maçında forma giyemeyecek. Göztepe maçının 28. dakikasında rakibine faul yapan ve sonrasında sarı kart gören Olivier Kemen, cezalı duruma düştü. Bu sezon Hatayspor, Karagümrük, Sivasspor ve Göztepe maçlarında sarı kart gören Fransız futbolcu, ligin 33.haftasında Kadir Has stadında oynayacak Kayserispor-Ç.Rizespor maçında takımındaki yerini alamayacak. - KAYSERİ

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Emrah Başsan 4. golünü attı Emrah Başsan 4. golünü attı Kayserispor'da Kemen gol attı Kayserispor'da Kemen gol attı

Rizespor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Olivier Kemen cezalı duruma düştü - Son Dakika


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