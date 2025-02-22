Oltu Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye Finaline Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Oltu Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye Finaline Yükseldi

Oltu Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye Finaline Yükseldi

Oltu Cumhuriyet Ortaokulu Erkekler Voleybol Takımı, bölge birinciliğini kazanarak Türkiye finaline gitti.

22.02.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu Erkekler Voleybol Takımı, önemli bir başarı yakalayarak Türkiye finaline yükseldi.

Oltu Cumhuriyet Ortaokulu Erkekler Voleybol Takımı, Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Küçük Erkekler Voleybol Bölge Birinciliği müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk yaşadı. Bu başarı ile Erzurum'u Türkiye yarı finallerinde temsil etme hakkını kazandı.

Şampiyon takım, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik tarafından tebrik edildi. Bu özel anı kutlamak amacıyla Kaymakam Çelik, okul yönetimi ve sporcularla bir araya gelerek, Okul Müdürü Ömer Sayar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Muhammet Nuri Macit ve sporculara başarılarından ötürü tebriklerini iletti.

Beden eğitimi ve spor öğretmeni Muhammet Nuri Macit, takımı 11 Mart'ta Giresun'da yapılacak Türkiye Finallerine hazırlamak için sıkı idmanlarla çalışmalarını sürdürüyor. Takım üyeleri ise Türkiye Finali'ne Oltu Cumhuriyet Ortaokulu'nun adını altın harflerle yazdıracaklarına ve bu hedef doğrultusunda tüm güçleriyle çalıştıklarına vurgu yaparak, idmanlardaki azimlerini sürdürüyorlar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, erzurum, Artvin, Eğitim, Spor, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Spor Oltu Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye Finaline Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
21:09 İbrahim Hacıosmanoğlu’nda Slavko Vincic-Acun Ilıcalı iddialarına yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'nda Slavko Vincic-Acun Ilıcalı iddialarına yanıt
20:46 Trump’ın yeni dostu Putin oldu Zelenskiy’yi yerin dibine soktu Trump'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy'yi yerin dibine soktu
20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:44 Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş
19:39 İmamoğlu’nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı İmamoğlu'nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı
19:16 İsviçre’den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar
19:11 Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı
19:10 Netanyahu, Filistinli sivillerin evine düzenlenen baskına katıldı Netanyahu, Filistinli sivillerin evine düzenlenen baskına katıldı
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:47 İran lideri Pezeşkiyan’dan ABD’ye Türkçe şiirli yanıt İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe şiirli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 16:02:32. #1.11#
SON DAKİKA: Oltu Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye Finaline Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.