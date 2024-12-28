Oltu Dart Takımı İl Birincisi Oldu - Son Dakika
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Oltu Dart Takımı İl Birincisi Oldu

Oltu Dart Takımı İl Birincisi Oldu

Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dart takımı, yenilgisiz olarak il birinciliğini kazandı.

28.12.2024 15:37
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2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Genç Erkekler A Kategorisi Dart İl Birinciliği müsabakalarında Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dart takımı, rakiplerini geride bırakarak yenilgisiz il birincisi oldu.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Salih Kaygusuz, öğrencileriyle birlikte çok çalışarak bu başarıyı elde ettiklerini belirtti. Kaygusuz, "İlimizi ve ilçemizi Diyarbakır'da yapılacak bölge finallerinde temsil etmek, bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu" diye konuştu.

Oltu Dart Takımı'nın elde ettiği bu başarıda büyük pay sahibi olan Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Okul Müdürü Anıl Demircan ve okul öğretmenlerine teşekkür eden Kaygusuz, ayrıca Fen Lisesi Müdürü Yusuf Kartal'a da destekleri için minnettarlığını dile getirdi.

Takım, Diyarbakır'daki bölge finallerine katılmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Başarılarının devamını dileyen Kaygusuz, öğrencilere bölge finallerinde de zafer elde etmeleri için bol şans diledi.

Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dart Takımı, yenilgisiz olarak kazandığı bu önemli başarıyla, ilçeyi gururlandırmaya devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Oltu Dart Takımı İl Birincisi Oldu - Son Dakika

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