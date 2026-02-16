Oltulu taekwondocular Erzurum\'dan madalyayla döndü

Erzurum'un Oltu ilçesinden, düzenlenen Okullararası Taekwondo İl Birinciliği Müsabakaları'na katılan sprocular önemli dereceler elde ederek ilçeye gurur yaşattı.

12-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Oltulu sporculardan Esmanur Polat, 55 kilogram Yıldız Kızlar kategorisinde il ikincisi olurken; Semanur Duran ise 59 kilogram Genç Kızlar kategorisinde il üçüncülüğünü kazandı. Elde edilen başarılar Oltu'da büyük sevinçle karşılanırken, sporcuların azmi ve performansı takdir topladı.

Taekwondo antrenörü Sıktı Toksoy yaptığı açıklamada, Oltu'daki tüm okulların farklı branşlarda ilçeyi gururla temsil ettiğini belirterek, "Bu başarılarda katkı ve desteklerini esirgemeyen başta İlçe Kaymakamımız olmak üzere Belediye Başkanımıza ve İlçe Spor Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM