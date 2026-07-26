Oltulu Semanur Duran 2. DAN Derecesi Aldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde taekwondo sporuyla uzun yıllardır ilgilenen genç sporcu Semanur Duran, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Dan Terfi Sınavı'nda gösterdiği başarıyla 2. DAN derecesi almaya hak kazandı.

Erzurum'da, Doğu Anadolu Bölgesi'nden çok sayıda ilin katılımıyla gerçekleştirilen Dan Terfi Sınavı'nda başarılı olan Oltulu sporcu, hem ailesine hem de okuluna büyük gurur yaşattı. Oltu Anadolu Lisesi öğrencisi olan Semanur Duran, daha önce Erzurum'da katıldığı çeşitli taekwondo müsabakalarında elde ettiği derecelerle de dikkat çekmişti. Disiplinli çalışması, azmi ve kararlılığıyla örnek gösterilen genç sporcu, taekwondo kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Başarılı sporcunun 18 yaşında Yardımcı Antrenör diplomasını alması da bekleniyor.

Oltu'da yıllardır sürdürülen taekwondo faaliyetleri ise yetişen başarılı sporcularla meyvelerini vermeye devam ediyor. Semanur Duran'ın elde ettiği bu başarı da ilçede spor altyapısının ve antrenörlerin özverili çalışmalarının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Dan Terfi Sınavı'nın ardından Semanur Duran, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Dönmez tarafından makamında kabul edildi. Genç sporcuyu başarısından dolayı tebrik eden Dönmez, sporun her alanında gençlerin gelişimine büyük önem verdiklerini belirterek, Erzurum'da sporcu ve antrenör kalitesini artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Genç antrenörlerin yetişmesine yönelik her türlü desteği vermeye devam edeceklerini dile getiren İl Müdürü Erdoğan Dönmez, Semanur Duran'ın başarısında büyük emeği bulunan antrenörü Sıtkı Toksoy'u da kutladı. Ziyaret sonunda İl Müdürü Erdoğan Dönmez, başarılı sporcu Semanur Duran ve antrenörü Sıtkı Toksoy ile hatıra fotoğrafı çektirerek başarılarının devamını diledi.